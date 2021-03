Lululemon Athletica Inc. behaalt een omzetgroei van 11 procent in fiscaal jaar 2020

Lululemon Athletica Inc. heeft een goed jaar gedraaid in het financiële jaar 2020 en groeit verder door. Het bedrijf ziet de brutowinst stijgen met 11 procent en het brutomarge steeg met 10 basispunten naar 56 procent, zo is te lezen in het jaarverslag.

Het bedrijf behaalde een brutowinst van 2,5 miljard Canadese dollar (ongeveer 1,7 miljard euro) en een netto-omzet van maar liefst 4,4 miljard Canadese dollar (ruim 2,9 miljard euro) in het financiële jaar 2020. De netto-omzet was een jaar eerder nog bijna 4 miljard Canadese dollar (2,7 miljard euro). Het vierde financieel kwartaal zorgde voor een brutowinst van 25 procent (1 miljard Canadese dollar; ruim 6,7 miljard euro).

Lululemon Athletica Inc. opende in het financiële jaar 2020 dertig nieuwe winkels, waarmee het bedrijf op een totaal van 521 winkels komt.

Lululemon Athletica Inc. behaalt een brutowinst van 2,5 miljard Canadese dollar

Financieel directeur, Meghan Frank verklaart in het jaarverslag dat het bedrijf snel reageerde op de verandering van het consumentenbehoeften door de het coronavirus. “Deze maatregelen droegen bij aan onze sterke resultaten in het vierde kwartaal, waaronder een omzetgroei van 24 procent. Daarmee dragen de maatregelen ook bij aan de omzetgroei voor 2021”, aldus Frank in het jaarverslag.

De financieel directeur laat in het jaarverslag weten vertrouwen te hebben in het lange termijn-traject van Lululemon Athletica Inc. Het bedrijf verwacht namelijk in het eerste financieel kwartaal 2021 een netto-inkomst te hebben tussen de 1,1 miljard en 1,130 miljard Canadese dollar (7,4 miljard en 7,6 miljard euro). Voor het fiscale jaar 2021 verwacht het bedrijf het jaar af te sluiten met een netto-inkomen tussen de 5,550 miljard en 5,650 miljard Canadese dollar (3,753 miljard en 3,821 miljard euro).