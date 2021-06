Lululemon Athletica Inc. ziet omzet met 83 procent stijgen in eerste kwartaal

Lululemon Athletica Inc. heeft een goed eerste kwartaal van 2021 achter de rug. Het bedrijf heeft een netto-omzet van 1,2 miljard Canadese dollars, omgerekend 817,5 miljoen euro behaald, zo staat in het financieel rapport.

De netto-omzet steeg met 83 procent in het eerste kwartaal, vergeleken met het eerste kwartaal in 2020. De groei heeft het sportmerk te danken aan de grote e-commerce-activiteiten en de heropening van fysieke winkels. De netto-inkomsten afkomstig van direct-to-consumer steeg met 50 procent naar 545,1 miljoen Canadese dollars (371,2 miljoen euro). Dit is 44,4 procent van de totale netto-omzet. Daarnaast opende Lululemon Athletica Inc. in dit kwartaal twee nieuwe, eigen winkels. Hiermee staat de teller op 523 winkels in totaal.

Lululemon Athletica Inc. verwacht in het tweede kwartaal een netto-omzet te halen van ongeveer 1,3 miljard Canadese dollars, omgerekend 885,7 miljoen euro. De verwachting voor het hele jaar is dat de netto-omzet tussen de 5,8 miljard Canadese dollars en 5,9 miljard Canadese dollars (3,9 miljard euro; 4 miljard euro) zal liggen.