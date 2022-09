Lululemon Athletica Inc. ziet omzet met bijna een derde stijgen in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van het huidige boekjaar zag sportkledingbedrijf Lululemon Athletica Inc. de verkoopcijfers met 29 procent stijgen. De omzet kwam uit op 1,9 miljard dollar, gelijk aan 1,9 miljard euro, zo is in een persbericht te lezen. Tel daar de omzet van het eerste kwartaal bij op, en Lululemon Athletica Inc. komt uit op een halfjaaromzet van 3,5 miljard dollar, ruim hoger dan de 2,7 miljard dollar in het eerste halfjaar van 2021.

De stijgende omzet was volgens CEO Calvin McDonald onder meer te danken aan een sterke reactie op productinnovaties in de afgelopen periode. Volgens hem ligt het merk op schema om de omzetdoelen van de komende jaren te halen. In 2026 wil Lululemon Athletica Inc. de omzet hebben verdubbeld ten opzichte van boekjaar 2021. Toen was de omzet nog 6,25 miljard dollar; in 2026 wil Lululemon Athletica Inc. op 12,5 miljard dollar zitten.

De bedrijfsmarge van Lululemon Athletica Inc. steeg in het tweede kwartaal een procentpunt, naar 21,5 procent. De nettowinst kwam uit op 289,5 miljoen dollar tegenover 208,1 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar.