Lululemon beschuldigd van 'onwelkome bedrijfscultuur'

Controverse is Lululemon niet helemaal vreemd, want het yogakleding merk heeft al eerder aantijgingen te verwerken gehad, variërend van een patentinbreuk door Nike tot de verkoop van doorschijnende yogabroeken.

In een recent artikel van onderzoeksjournalist Sheena Butler-Young wordt de Canadese retailer beschuldigd van rassendiscriminatie. In een verhaal in Business of Fashion (BoF) beschrijft de journalist getuigenissen van 14 huidige en voormalige werknemers van Lululemon, waarin ze "een bedrijfscultuur waar mensen van kleur niet welkom zijn" aan de kaak stelt en waarin "managers regelmatig minderheden stereotyperen en uitsluiten en hen minder kansen bieden voor carrièreontwikkeling dan hun witte collega's".

De beschuldigingen komen drie jaar nadat Lululemon een afdeling heeft opgezet die zich richt op het verbeteren van haar interne diversiteit en inclusie, met als doel gelijke kansen te bieden aan minderheden. In november 2020 richtte het merk de afdeling ‘Inclusion Diversity, Equity and Action’ (IDEA) op. Deze afdeling heeft tot doel het personeelsbestand te diversifiëren, DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) trainings- en ontwikkelingsinitiatieven te verbreden en communicatie te faciliteren en verbeteren tussen ondervertegenwoordigd personeel en CEO Calvin McDonald.

Hoewel het naar buiten toe een oprechte poging leek, is de situatie volgens de mensen met wie BoF sprak eerder verslechterd dan verbeterd. In het verhaal onthulden de werknemers dat het IDEA-initiatief prioriteit gaf aan het beschermen van de reputatie van het merk en dat het welzijn en de loopbaanontwikkeling van minderheden op de tweede plaats kwamen.

Werknemers die hun bezorgdheid uitten over het gebrek aan vooruitgang op het gebied van diversiteit en inclusie, kregen te maken met negatieve gevolgen, zoals het niet in aanmerking komen voor promoties, disciplinaire maatregelen en in sommige gevallen het beëindigen van hun dienstverband, schrijft BoF.

In het artikel wordt de aandacht gevestigd op Lululemon's nu gesloten Hyde Park-winkel in Chicago's overwegend zwarte wijk South Side. De winkel, die in 2021 werd geopend, werd volledig bemand door werknemers van kleur en zou door sommige witte klanten als 'off-brand' zijn bestempeld. In augustus 2023 werd deze winkel vrij onverwacht gesloten en het meeste personeel ontslagen.

In een reactie heeft een woordvoerder van Lululemon tegen BoF gezegd dat het bedrijf de beschuldigingen "zeer serieus" neemt en dat ze "niet de cultuur weerspiegelen" die het merk heeft opgebouwd.