Luxegroep Richemont koopt Belgisch tassenmerk Delvaux

Belgisch tassenmerk Delvaux wordt overgenomen door luxegroep Richemont, zo blijkt uit een persbericht. Eerder dit jaar kwamen al berichten naar buiten dat de eigenaren van het tassenmerk een verkoop overwogen.

Richemont neemt 100 procent van de aandelen van het bedrijf over, maar tegen welke prijs is onbekend. “Richemont’s overname zal Delvaux positioneren voor hun volgende groeifase, door Delvaux in staat te stellen gebruik te maken van de wereldwijde aanwezigheid van de groep en zijn digitale vaardigheden, waardoor het de omnichannel kansen en klanten engagement kan ontwikkelen,” aldus het persbericht.

Delvaux valt in handen van Richemont

CEO van het segment Fashion & Accessoires bij Richemont, Philippe Fortunato: “Delvaux is een authentiek Europese luxe lederen goederen modehuis met een sterk erfgoed, kenmerkende savoir faire en exceptionele productiemogelijkheden. De rijke archieven en het creatieve momentum van het merk de laatste tien jaar vertegenwoordigen een sterke fundering van waaruit het bedrijf op de lange termijn kan groeien, wat Richemont’s aanswezigheid in het lederen goederen segment laat groeien. We zijn verheugd om Delvaux’s management en teams te verwelkomen binnen Richemont en zien uit naar een nauwe samenwerking met hem om het merk te helpen de volledige potentie te realiseren onder de groep.”

Delvaux is opgericht in 1829 en wordt het oudste luxe lederen goederen bedrijf ter wereld genoemd. Delvaux wordt verkocht in een kwalitatief netwerk van 50 boetieks wereldwijd.