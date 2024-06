LVMH-baas Bernard Arnault bezit naar verluidt aandelen in Richemont

Bernard Arnault, de oprichter, voorzitter en CEO van de Franse luxegigant LVMH heeft volgens berichten in de media een "klein" belang in Richemont, het Zwitserse moederbedrijf van Cartier.

“Mensen die dicht bij Arnault staan, geven aan dat hij op persoonlijke titel een klein belang in Richemont heeft”, aldus Bloomberg. Twee anonieme bronnen bevestigen tegenover de Financial Times het bestaan ​​van een aandeel in de groep die wordt gecontroleerd door de oprichter en voorzitter, de Zuid-Afrikaanse miljardair Johann Rupert.

Voor Arnault, die tot de rijkste mensen ter wereld behoort, zijn de aandelen “een investering” en duiden ze niet op bijzondere intenties, aldus bronnen van de twee mediakanalen.

Maar het bezit van Arnault roept vragen op, gezien eerdere pogingen van LVMH om in 2010 een verborgen belang te verwerven in de lederwarenfabrikant Hermès en dit belang geleidelijk te vergroten tot meer dan 23 procent van de aandelen. Op 31 maart 2024 bezat geen enkele andere aandeelhouder meer dan 3 procent van de stemrechten, behalve Rupert, die 10,2 procent van het kapitaal bezit maar 51 procent van de stemrechten, volgens het laatste jaarverslag.

LVMH, het grootste luxegoederenbedrijf ter wereld, genereerde in 2023 ruim 86 miljard euro en een nettowinst van ruim 15 miljard euro. Richemont boekte vorig jaar een omzet van 20,6 miljard euro, met een nettowinst van 2,4 miljard euro. De groep maakte in mei bekend de functie van algemeen directeur te zullen bevestigen en de leiding over te dragen aan de huidige baas van Van Cleef & Arpels, Nicolas Bos. “Ik ben niet bezig met een terugtrekking”, hield de heer Rupert echter vol.

Gevraagd door Bloomberg naar een toekomstige overname van de concurrent, antwoordde Arnault, zonder namen te noemen, dat "we ideeën hebben voor de toekomst, maar ik kan het je niet vertellen." "We hebben het niet nodig. Maar ik ken verschillende merken die goed bij elkaar zouden kunnen passen, en waarvan ik weet dat de eigenaren er heel blij mee zouden zijn", zei hij tegen het bureau.

In februari omschreef Arnault Rupert als een "uitzonderlijke manager", de Richemont-groep als "zeer succesvol" en de merken Cartier en Van Cleef & Arpels als "twee formidabele merken". “Ik heb geen zin om zijn strategie te verstoren”, verklaarde hij, en voegde eraan toe: “Ik begrijp dat hij graag onafhankelijk wil blijven. Dat vind ik heel goed. En als hij steun nodig heeft om zijn onafhankelijkheid te behouden, zal ik er zijn.”