LVMH bevestigt dat het niet langer de aandelen van Tiffany & Co. wil kopen

LVMH gaat in op de geruchten die deze week de ronde deden in de mode industrie. LVMH geeft aan ‘de aandelen van Tiffany & Co niet op de markt te willen kopen’.

WWD meldde deze week op basis van bronnen dat de deal tussen LVMH en Tiffany & Co. wankelde. LVMH maakte zich volgens de anonieme bronnen vooral zorgen over de ontwikkeling van de Amerikaanse markt, de belangrijkste markt voor Tiffany & Co. In de Verenigde Staten heeft niet alleen het coronavirus en de pandemie hard toegeslagen, ook is er op dit moment veel sociale onrust na de dood van George Floyd. De dood van de man veroorzaakte meerdere protesten en rellen in het land.

LVMH bevestigt nu dat het bedrijf inderdaad op 2 juni bij elkaar is gekomen met de directieleden om de impact van de pandemie op de resultaten van Tiffany & Co te bespreken.