‘LVMH en Tiffany & Co. bespreken lagere prijs voor overname’

De strijd tussen luxeconcern LVMH en juwelier Tiffany & Co. lijkt in rustigere vaarwateren te komen. Naar verluidt bespreken de twee opnieuw de prijs voor de overname, zo meldt een bron tegen Business of Fashion.

Begin september kaatste de miljardendeal tussen LVMH en Tiffany & Co. af. Binnen enkele dagen begonnen de twee concerns rechtszaken tegen elkaar. Wat volgde was een heen en weer van beschuldigingen aan het adres van de ander wat op zijn zachtst gezegd moddergooien genoemd kan worden. Wonderbaarlijk genoeg verkreeg de oorspronkelijke overnamedeal maandag de goedkeuring van de Europese mededingingsautoriteiten. Daardoor heeft Tiffany & Co alle wettelijke goedkeuringen ontvangen die nodig zijn voor de voltooiing van de overname.

Volgens Business of Fashion zijn de twee partijen nu dus weer aan de onderhandeltafel gaan zitten. De deal zou LVMH in eerste instantie 16,2 miljard dollar (14,7 miljard euro) kosten, 135 dollar per aandeel. Nu spreken de bedrijven naar verluidt over een prijs tussen 130 en 135 dollar per aandeel.