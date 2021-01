LVMH heeft overname Tiffany & Co. afgerond, Tiffany CEO verlaat bedrijf

LVMH heeft eindelijk Tiffany&Co. officieel in handen. Met de overname van de juwelenketen gaan echter wel wat veranderingen gemoeid, zo blijkt uit het persbericht. Onder andere de CEO van Tiffany&Co. zal uiteindelijk het bedrijf verlaten.

Tiffany’s maakt nu de overstap naar LVMH en wanneer deze transitie goed is afgerond zullen de CEO Alessandro Bogliolo, Chief Artistic Director Reed Krakoff en Chief Brand Officer Daniella Vitale alledrie het bedrijf verlaten. De positie van CEO bij Tiffany’s wordt overgenomen door Anthony Ledru, afkomstig van Louis Vuitton en voormalig werknemer bij Tiffany’s. Daarnaast wordt Alexandre Arnault uitvoerend vice president van product en communicatie bij Tiffany’s en wordt Michael Burke voorzitter van de directie, zo blijkt uit het persbericht.

De CEO van LVMH, Bernard Arnault, over de overname: “Tiffany is een iconisch merk en een embleem van de wereldwijde juwelen industrie. We zijn toegewijd aan het steunen van Tiffany, een merk dat gelijk staat aan liefde, met dezelfde toewijding en passie die we toepassen bij elk van onze merken de afgelopen jaren. We zijn optimistisch over het vermogen van Tiffany om de groei te versnellen, te innoveren en om voorop te lopen bij de belangrijke levensgebeurtenissen van klanten.”

De overname van Tiffany&Co. had nog flink wat voeten in de aarde. Afgelopen zomer ontstond er enige onenigheid tussen de juwelenketen en het luxeconcern waarna aan beide kanten rechtszaken werden gestart. Uiteindelijk kon het conflict worden gesust met de verlaging van de overnameprijs. Bij de overname waren uiteindelijk nog steeds miljarden gemoeid.