LVMH houdt groei vast met resultaten boven pre-covid niveau

Parijs - De zomer was goed voor 's werelds nummer één op het gebied van luxegoederen LVMH, dat in het derde kwartaal een omzet van 15,512 miljard euro realiseerde en daarmee de omzet van vóór de pandemie van 2019 overtrof, net als in voorgaande kwartalen.

LVMH heeft het derde kwartaal van 2019 met twee miljard overtroffen (+11 procent autonoom), waarmee de groei gehandhaafd blijft, maar in een iets lager tempo dan in het tweede kwartaal (+14 procent autonoom ten opzichte van 2019). De tendensen in het derde kwartaal zijn "vergelijkbaar met die van de eerste helft van het jaar (+11 procent), zowel per activiteit als per regio", aldus de verklaring.

De omzet van de groep van Bernard Arnault lag iets hoger dan de consensuscijfers van Bloomberg en Factset, die respectievelijk op 14,990 miljard euro en 15,290 miljard euro schatten.

Over de eerste negen maanden van het jaar heeft LVMH, de eerste CAC 40-groep die zijn kwartaalresultaten publiceert, een totale omzet van 44,2 miljard euro behaald, een stijging van 11 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

"De Verenigde Staten en Azië blijven groeien met dubbele cijfers," aldus het persbericht van de luxegigant met "75 huizen" (Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Guerlain, Hennessy en Sephora).

De divisie Mode- en lederwaren versloeg records en haalde een totale omzet van 7,452 miljard euro, tegenover 5,945 miljard in 2019.

De groep gaf geen details over de resultaten per "huis", maar prees in het bijzonder de prestaties van Louis Vuitton, "dat de 200e verjaardag van de geboorte van zijn stichter viert", en Christian Dior.

Bij Fendi werd "de eerste collectie van Kim Jones met groot succes in de winkels gelegd", "Celine zag een sterke groei van haar prêt-à-porter- en lederwarenlijnen ontworpen door Hedi Slimane" en "Loewe en Marc Jacobs deden het ook zeer goed", voegde het eraan toe.

Horloges en Juwelen keerden met 2,137 miljard euro terug naar het niveau van 2019, met Tiffany, dat in 2021 in het portfolio van de groep werd opgenomen.>

"In de context van het geleidelijk te boven komen van de gezondheidscrisis, heeft de groep vertrouwen in de groep heeft er vertrouwen in dat de huidige groei zal aanhouden," aldus het persbericht. (AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.