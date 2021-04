LVMH verhoogt aandeel in Tod’s S.p.A. naar 10 procent

Luxeconcern LVMH verhoogt het aandeel in het Italiaanse Tod’s S.p.A., zo is te lezen in een persbericht van laatstgenoemde. LVMH heeft door de aankoop uiteindelijk 10 procent van de aandelen in handen.

LVMH had al 3,2 procent van de aandelen van het Italiaanse bedrijf in handen en koopt nu 6,8 procent bij. LVMH geeft bij de aankoop een kleine 75 miljoen euro uit, zo blijkt uit het bericht. De overeenkomst is uiteindelijk gesloten tussen Delphine S.A.S. (een dochterbedrijf van LVMH) en Diego Della Valle & C S.r.l. Diego Della Valle is de CEO van Tod’s.

“De vriendschap met Diego Della Valle en zijn familie is meer dan twintig jaar oud, een relatie gebaseerd op gemeenschappelijke menselijke en professionele waarden,” aldus Bernard Arnault, topman van LVMH, in het persbericht. “We zijn erg blij dat we dit partnerschap kunnen versterken.”

Tod’s S.p.A. is eigenaar van de merken Tod’s, Hogan, Fay en Roger Vivier.