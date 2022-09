Made.com, eigenaar van Trouva, gaat in de verkoop

Interieurplatform Made.com is te koop wegens tegenvallende cijfers, zo blijkt uit een beursverklaring van het bedrijf. Naar aanleiding van zwakke handel en de behoefte aan financiering, heeft de raad van bestuur "besloten tot een formele herziening van de verschillende strategische opties die de groep ter beschikking staan om de waarde voor de aandeelhouders te maximaliseren", zo staat er in het bericht vermeldt.

In mei van dit jaar werd nog bekend dat Made.com online platform Trouva (waar onafhankelijke boetieks en merken hun assortiment kunnen aanbieden) overnam, waarmee Made.com voet aan de grond kreeg in de modesector. Deze deal zou destijds onderdeel zijn van een Made.com strategie om het aanbod op het platform uit te breiden.

Inmiddels blijkt dat Made.com te maken heeft met financiële tegenslagen, waaronder een daling van de omzet en de "de-globalisering en destabilisering van de toeleveringsketens, die leiden tot verminderde betrouwbaarheid en hogere kosten." Het bedrijf voegde hieraan toe dat de raad van bestuur als gevolg heeft besloten dat “het passend is om de verwachtingen voor het hele jaar in te trekken."

De raad van bestuur van Made.com deelde daarnaast ook mee dat verwacht wordt dat de “huidige omstandigheden niet bevorderlijk zijn” voor het aantrekken van voldoende eigen vermogen van investeerders op de openbare markt. Daarom wordt er gekeken naar andere mogelijkheden om “aanvullende financiering aan te trekken, bijvoorbeeld via schuldfinanciering, via een strategische investering door een zakenpartner of andere marktdeelnemer, door waarde te realiseren uit een verkoop van de groep - of haar activiteiten en activa - of via een bedrijfscombinatie met een andere entiteit met voldoende financiering voor de gecombineerde groep.”

Het naar buiten komen van het nieuws deed de aandelenkoers van Made.com vandaag met 23 procent dalen. Het afgelopen jaar daalde de koers van Made.com daarmee met in totaal 97 procent.