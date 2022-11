Made.com op randje surseance: Wil bewindvoerders aanstellen

Made Design Ltd, het Britse moederbedrijf van mode- en lifestyleplatform Trouva en interieurwebsite Made.com, heeft de intentie een bewindvoerder aan te stellen. Dat meldt Made.com op de voorpagina van de website. Het bedrijf is alle opties aan het onderzoeken, waaronder versnelde verkopen. Mocht dit niet baten, zal het surseance aanvragen.

Vorige week beëindigde het bedrijf de gesprekken met potentiële kopers. Daarnaast nam het geen financieringsvoorstellen of aanbiedingen voor mogelijke verkoop aan. Sindsdien is de website made.com uit de lucht en schortte het bestellingen van klanten op. “Wij begrijpen dat dit frustrerend is geweest voor al onze klanten en we betreuren deze situatie ten zeerste”, zo staat op de voorpagina van de website. Made Design Ltd zegt er alles aan te doen om de best mogelijke uitkomst te bereiken voor klanten, leveranciers en personeel. Ook zegt het bedrijf in staat te zijn alle uitstaande bestellingen te leveren en klanten zo snel mogelijk van informatie over hun bestelling te voorzien.

Made Design Ltd ging in september dit jaar in de verkoop wegens tegenvallende cijfers. Made.com kreeg te maken met financiële tegenslagen, waaronder een daling van de omzet en de ‘de-globalisering en destabilisering van de toeleveringsketens, die leiden tot verminderde betrouwbaarheid en hogere kosten’. In mei 2022 nam Made.com nog het online mode- en lifestyleplatform Trouva over. De deal was onderdeel van de strategie om het aanbod op het Made.com-platform uit te breiden.