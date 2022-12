Maium werkt samen met TRAEDE om duurzame regenjassen op de kaart te zetten

ERP-aanbieder TRAEDE krijgt voet aan de grond in de Benelux. Een van de succesverhalen komt van Nederlandse partner Maium. Het regenjassenmerk is te spreken over het softwaresysteem van TRAEDE en de mogelijkheden die het biedt voor kleine merken.

“Ik ben bij Maium begonnen zonder systeem – alles handmatig,” begint Maium’s accountmanager Anouk Wassing. “Nu is alles gekoppeld en dat scheelt zóveel tijd.”

FashionUnited sprak met Wassing over haar ervaring met de Deense serviceprovider om alles aan de achterkant van Maium te managen.

Wat is Maium’s brand story?

“Maium is opgezet door twee vrienden. Hendrik van Benthem, fietste altijd naar zijn werk in Amsterdam – door de regen natuurlijk. Hij werd óf nat óf hij had niet zo’n modieus regenpak aan en hij dacht: dit moet anders kunnen. Toen heeft hij Anita Palacios, een vriendin van vroeger, gecontact die designer is. Zij heeft een eerste jas ontworpen: modieus, en met de rits aan de zijkant zodat je hem over je stuur kan plaatsen, waardoor je droog blijft op de fiets. Daarna is het gaan rollen en is Maium in veel winkels beland. Inmiddels zijn er elk jaar twee collecties.”

Hoe gebruiken jullie ERP-partner TRAEDE?

“Ik gebruik TRAEDE voor al het contact met onze retailers. We zijn nu bezig om TRAEDE ook in te zetten voor het plaatsen van de productieorders. We kunnen alles regelen qua orderverwerking, facturen, creditnota's, producten toevoegen of weghalen, prijzen aanpassen, sales reports uitdraaien, noem maar op. Wij hebben TRAEDE ook geconnect met ons magazijnsysteem. ‘s Nachts herlaadt TRAEDE die informatie, zodat de voorraadgegevens weer helemaal up to date zijn.

Onze Sales agenten gebruiken TRAEDE ook om alle pre-orders voor het seizoen in het systeem te zetten als zij verkoopgesprekken hebben met retailers. Op die manier kunnen wij goed volgen welke orders er geplaatst worden om onze definitieve productieorders te plaatsen.”

TRAEDE is er dus voornamelijk voor de achterkant van Maium?

“Ja, maar retailklanten kunnen er zelf ook bij. We hebben een webshop opgezet voor de retailers voor als ze zelf orders willen plaatsen in plaats van via de sales agent. Het is een beetje zoals inloggen bij een merk op je account. Als je als klant inlogt en een order er in zet, krijg ik een melding en kan ik een verzending aanmaken en alles naar ons magazijn toesturen, zodat zij hem kunnen gaan picken. Klanten hoeven ook niet meer aan mij te vragen of een product op voorraad is. Dat kunnen ze nu helemaal zelf inzien.”

Sprong er iets uit in de samenwerking?

“TRAEDE is heel makkelijk en ready to use. Alles spreekt voor zich en als iets niet duidelijk is, bestaat er een helpcenter met uitlegfilmpjes. Het team is snel en betrokken, dat vind ik echt het fijne aan TRAEDE. Toen wij begonnen bij TRAEDE zaten we midden in het seizoen en ik had heel veel hulp nodig. Ik heb toen dagelijkse calls gehad met iemand die mij er helemaal doorheen liep. Ook nu, als ik tegen iets aanloop of gewoon denk: dit zou wel een fijne functie zijn voor ons, kan ik ze mailen en komen ze met een suggestie.”

Heb je een voorbeeld van zo’n situatie?

“Bij Maium doen wij aan blok orders. Die worden in het pre-order seizoen geschreven door klanten als een persoonlijke voorraad die ze tijdens het seizoen kunnen gaan bestellen. Zo weten ze zeker dat het product voor hen op voorraad is. TRAEDE heeft voor ons een vinkje in het ordersysteem gemaakt, zodat we de block orders eruit kunnen filteren.“

Kun je ons een kijkje in de toekomst van Maium geven?

“Het duurzaamheidsaspect is vanaf het begin een belangrijk onderdeel van Maium. In alles willen we op zo’n duurzaam mogelijke wijze onze jassen produceren. Daarom is er gekozen de jassen van gerecyclede petflessen te maken en werken we alleen met producenten die gecertificeerd zijn en certificaten hebben die aantonen dat de stoffen van 100% Rpet zijn gemaakt.

We willen ons daarin altijd blijven ontwikkelen en zoeken naar nieuwe duurzame materialen of mogelijkheden om in de toekomst onze jassen volledig te recyclen en daar weer nieuwe jassen van te maken, zodat de volledige keten gesloten is.

Maium blijft haar collectie ontwikkelen met nieuwe stijlen, waardoor je niet alleen in de regen er stijlvol uitziet, maar ook als het voorjaar is en het misschien nog een beetje fris is. Zo wil het met haar ‘Design for Movements’ voor elk weertype voorzien in een geschikte buitenlaag waarin je je fashionable kan bewegen van A naar B.“

Beeld: Maium, eigendom van het merk.

Over TRAEDE

De Deense ERP-serviceprovider TRAEDE speelt in op de behoefte van retailers en wholesalers in de dynamische mode-industrie aan een schaalbaarder, intuïtiever onlinemodel waarin B2B en B2C bij elkaar komen. TRAEDE is een alles-in-één ERP-systeem. Daarbij horen ook integraties met services zoals shopify, WooCommerce, Picqer, sendcloud en Exact Online. Klanten kunnen informatie zoals product afbeeldingen en CSV-files van orders van al hun TRAEDE-merken inzien onder één login. De service is cloud-based en network-based, dus zonder installatie toegankelijk vanaf elke locatie. TRAEDE maakte dit jaar haar entree in de Benelux met Nederland als startmarkt.

Over Maium

Maium is een jong, Amsterdams regenjassenmerk met een duurzame missie. De regenjassen worden namelijk gemaakt van gerecyclede PET-flessen. De merknaam staat voor het woord ‘regen’ in Amsterdams dialect. Voor elke jas worden 66 plastic flessen omgesmolten. De flessen komen uit de oceaan en uit huisafval, met name uit Azië. Het merk verwacht in de komende 5 jaar flink te groeien naar een niveau waarop zo’n 5 miljoen plastic flessen per jaar worden gerecycled. Maium is verkrijgbaar bij een geselecteerd aantal retailers in de Benelux, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en via www.maium.nl.