Mango deelt omzet ecommerce met franchinenemers

De Spaanse modeketen Mango gaat een deel van de omzet die uit de ecommerce kanalen gehaald wordt, delen met de franchisenemers. Zo meldt het bedrijf in een persbericht. In eerste instantie zal Mango dit in Nederland, Frankrijk en Spanje doen, maar het kan dat meer landen volgen.

Mango is in Spanje het grootste modebedrijf dat met franchisers werkt. De eerste Mango winkel werd in 1984 in Barcelona geopend en datzelfde jaar startte zij met hun franchisesysteem. Het bedrijf is snel gegroeid, nadat in 1992 de eerste winkel buiten Spanje geopend werd. Inmiddels zijn er 2415 winkels in 107 landen.

In 2019 steeg de online verkoop van Mango met 26,7 procent naar 564 miljoen euro. Als gevolg van Covid-19 nam dit alleen maar toe, terwijl fysieke winkels tijdelijk moesten sluiten en hun verkoopcijfers zagen dalen. Volgens Daniel Lopez, manager franchises bij Mango, is het daarom niet meer dan eerlijk om de ecommerce winst voor een deel met de franchisers te delen. “Veel transacties die uiteindelijk online plaatsvinden, zijn het gevolg van klanten die eerst in de winkel hebben gekeken,” vertelt hij in het bericht. Ook hoopt hij in de toekomst de omnichannel strategie te verbeteren en nog beter samen te werken met de franchisers.

Beeld: Mango via PR Consulting