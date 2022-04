Mango tekent eerste lening met kosten afhankelijk van behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Mango tekende dinsdag ochtend een lening waarvan de kosten zullen verminderen als het bedrijf haar sociale en ecologische duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 bereikt, zo deelt Mango mee in een persbericht. Onder de doelstellingen valt onder andere het enkel nog gebruiken van ‘duurzaam katoen’ en ‘gerecycled polyester’. Daarnaast is een verlaging van een tiende in CO2 uitstoot een genoemde voorwaarde. Het is de eerste keer dat Mango een financiële deal op basis van duurzaamheidsdoelstellingen tekent.

In het persbericht deelt Mango verder mee dat de doelstellingen zijn gevalideerd door een ‘tweede partij’ en dat CaixaBank bij de deal betrokken is als coördinerend orgaan, ‘sustainability agent’ en bookrunner.

Er wordt in de deal een nieuwe lening van 200 miljoen euro toegekend. Daarnaast wordt de terugbetaling van een openstaande lening ter waarde van 236 miljoen euro die gepland stond voor 2023 verlengd tot 2028.

Mango’s CFO Margarita Salvans noemde de transactie in het persbericht ‘historisch’: ´´Niet alleen is dit de eerste keer dat we de kosten van onze schulden linken aan duurzaamheidsindicatoren, ook hebben we de terugbetalingsdatum verlengd, de kosten verbeterd en onze financiële capaciteit verdubbeld.´’