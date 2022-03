Mango verdriedubbeld pre-pandemie winst in boekjaar 2021

Spaanse modegroep Mango heeft in het boekjaar 2021 een nettowinst behaald van 67 miljoen euro, zo schrijft het bedrijf in het jaarverslag. Het betekent dat de groep de winst van voor de pandemie heeft verdriedubbeld. Op het gebied van omzet kwam het bedrijf dicht bij de recordomzet van 2019, aldus het bericht.

De omzet steeg in het boekjaar 2021 met 21,3 procent. Hierdoor kwam de omzet uit op 2,2 miljard euro. Het bedrijf kreeg in het boekjaar 2020 nog te maken met een daling van een half miljard euro. Mango geeft in het jaarverslag dan ook aan dat de 'verstoring van 2020, een jaar gekenmerkt door de pandemie, tot een einde komt en dat het terugkeert naar winstgevendheid'.

De online omzet van het Spaanse bedrijf steeg met 23 procent naar een omzet van 942 miljoen euro. De online omzet is nu 42 procent van de totale omzet van de groep.