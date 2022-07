Marc O'Polo: 8 vragen aan CEO Maximilian Böck en CPO Susanne Schwenger

Marc O'Polo wil ook buiten zijn Duitse thuismarkt blijven groeien. Het kledingbedrijf uit Stephanskirchen richt zich hierbij op internationalisering in het segment herenmode en presenteerde zich daarom opnieuw op de herenmodebeurs Pitti Uomo in Florence.

FashionUnited stelde Marc O’Polo’s Product Manager Susanne Schwenger en Managing Director Maximilian Böck aan het begin van het inkoopseizoen acht vragen die bij velen in de mode-industrie lijken te leven.

Zijn er, twee jaar na de uitbraak van de pandemie, dingen die jullie 's nachts nog steeds wakker houden?

Maximilian Böck: Heel veel. Inflatie, de stemming onder consumenten en alles wat te maken heeft met de oorlog in Oekraïne, dat houdt ons allemaal wakker.

Susanne Schwenger: Ja, dit geldt voor ons allemaal.

Hoe gaat Marc O'Polo om met de inflatie?

Maximilian Böck: In de eerste plaats proberen wij alle prijzen zo laag mogelijk te houden en ook af te zien van marges. Bij sommige artikelen lukt dat niet, dus hebben we de prijzen iets verhoogd, maar dat gaat dan wel gepaard met een verhoging van de prijs-prestatieverhouding. In de afgelopen een of twee seizoenen hebben we de gemiddelde prijzen al met acht tot tien procent verhoogd. We hoeven dus niet alles extreem te veranderen en we zijn vrij goed gepositioneerd.

Marc O'Polo toont zijn SS23-collectie "Garden of Sweden" tijdens Pitti Uomo. Beeld: Marc O'Polo

Materialen zoals katoen zijn duurder geworden en duurzame grondstoffen in het bijzonder. Hoe combineert Marc O'Polo inspanningen voor duurzaamheid met stijgende prijzen?

Susanne Schwenger: Ik zeg wel eens dat katoen het nieuwe goud is. (lacht) We zaten al op 97 procent duurzame producten voor Herfst/Winter. Ons doel is om in de loop van het jaar ‘23 alleen nog maar duurzame producten aan te bieden - en daar hoort de wintercollectie nog bij. Als we daar op een bepaald moment niet in slagen, heeft dat te maken met de kwestie van de beschikbaarheid. Hoe daarmee om te gaan is een uitdaging.

Hoe gaat het met de zaak? Wat zijn de prognoses voor 2022?

Maximilian Böck: We hebben een ambitieuze omzetdoelstelling die we willen halen, maar het zal moeilijk worden. Het laatste boekjaar eind mei hebben we afgesloten met ongeveer 540 miljoen euro en we zijn van plan dit boekjaar meer dan 600 miljoen euro te besteden.

Susanne Schwenger: We hebben de eerste ronde al. De orders voor Herfst/Winter één en twee zijn al uitgevoerd en worden in het boekjaar betaald. We hebben een zeer goede verkoop per eenheid gehad, vooral in bovenkleding en gebreide kleding. Lente/zomer zal een uitdaging zijn.

Hoe gaat het met de internationalisering, kunnen jullie de groei al kwantificeren in termen van omzet?

Maximilian Böck: We hebben het internationale aandeel in de afgelopen twee jaar verhoogd van iets minder dan 30 procent tot 34 procent. De internationale omzet is in de herfst/winter veel sterker gestegen dan de nationale omzet. Dit toont aan dat we op de goede weg zijn. We hebben nieuwe partners zoals Rinascente, El Corte Inglès, Magasin du Nord en in het algemeen hebben we het aantal internationale verkooppunten verveelvoudigd.

De drie grootste aandachtsmarkten zijn momenteel Frankrijk, Spanje en Italië. We hebben daar een enorm potentieel en staan er nog maar aan het begin. In bestaande markten zoals de Benelux, Scandinavië en Oost-Europa kunnen we "like to like" groeien.

Aan welke trends zal een modemerk van jullie maat in 2022 niet meer kunnen ontkomen?

Susanne Schwenger: “Dat is het thema 'It gets more dressed. Wij zijn eigenlijk een casual merk en we moeten ons afvragen hoe we deze trend interpreteren. Er zijn meer juwelen, er is meer aankleden en stylen.

Sleutelwoord werken bij Marc O'Polo: kantoor aan huis of kantoor?

Maximilian Böck: “Wij hebben een 50:50 regeling. De helft van de tijd kun je op afstand werken, de andere helft moet je naar kantoor komen. Een deel van de tijd in andere Europese landen werken is ook mogelijk. Onze werknemers leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van onze onderneming. Moderne werkconcepten zijn erg belangrijk voor ons.”

Susanne Schwenger: “Het hangt ook af van de gebieden. Als we het over een product hebben, dat we aanraken, heeft de vergadering en het brainstormen een andere kwaliteit als we het live doen. Daarom gebruiken we de vrijheid ook om weer samen te komen.”

Nemen jullie op dit moment mensen aan en op welke gebieden?

Maximilian Böck: “Overal. Door onze sterke groei zijn we op zoek naar veel werknemers en het is echt moeilijk om goede werknemers te vinden in de aantallen die we nodig hebben. Wij zoeken op bijna alle gebieden, maar vooral in de detailhandel, design en IT zijn wij altijd op zoek naar mensen.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Marthe Stroom.