Marcolin Groep voegt Max Mara Eyewear toe aan portfolio

De Italiaanse brillengigant Marcolin Group kan nu ook Max Mara Eyewear tot zijn portfolio rekenen. De twee bedrijven zijn een licentieovereenkomst aangegaan voor het ontwerp, de productie en de distributie van de Max Mara-brillen, zo verkondigt Marcolin in een persbericht. De overeenkomst heeft een duur van vijf jaar en gaat per 1 november in. De eerste collectie die met Marcolin is gemaakt wordt op 24 september gepresenteerd, tijdens de Max Mara-show op Milan Fashion Week.

"Max Mara is een Italiaans luxemerk dat internationaal erkend is”, aldus Matteo Blandi, Marketing Director bij Marcolin Group. “We zijn er trots op bij te dragen aan de positionering en het imago van het merk voor de brillencategorie, en deze verder te bevorderen en te versterken." Ian Griffiths, Creative Director bij Max Mara, benadrukt dat "de nieuwe samenwerking met Marcolin Group zal bijdragen aan het verzekeren van de hoogste kwaliteits- en ontwerpnormen voor de Max Mara-brillen."

De merkenportefeuille van de Marcolin Group bestaat verder uit onder meer Tom Ford, Bally, Moncler, Victoria's Secret en Diesel. Het bedrijf is aanwezig in 125 landen.