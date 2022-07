Meer werknemers wisselden in 2021 van baan: percentages terug op pre-corona niveau

In 2021 wisselden werknemers weer vaker van baan en kwamen zij minder vaak zonder werk te zitten, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De dynamiek binnen de loondienst sector is hiermee voor het eerst weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Wel wisselden werknemers in de cultuursector in 2021 juist minder vaak van baan dan in 2020.

Om het aantal baanwisselingen te meten wordt de situatie van werknemers aan het begin en het eind van het jaar vastgesteld. In 2021 had 79 procent van de mensen die aan het begin van het jaar een baan hadden in december nog dezelfde baan. Veertien procent had een nieuwe baan in loondienst. In totaal was daarmee zeven procent uit loondienst getreden. Hierbij hoeft echter geen sprake te zijn van werkloosheid: ook gepensioneerden en zelfstandigen vallen onder deze groep.

Ter vergelijking had in 2020 zeventig procent van het aantal werkenden aan het eind van het jaar nog dezelfde baan als aan het begin van het jaar. Twaalf procent had een nieuwe baan en negen procent trad uit loondienst.