Meeste loonsteun in zevende periode naar horeca, detailhandel op tweede plaats

De horeca heeft het gros van de toegekende NOW-aanvragen in de zevende periode gekregen, zo blijkt uit gegevens van het UWV. De horeca staat met ruim 16.400 aanvragen met stip bovenaan. De detailhandel staat op de tweede plaats met 7.300 aanvragen.

Hoewel de detailhandel op de tweede plaats staat van het aantal toekenningen, is niet het op een-na-grootste bedrag uitgekeerd bij de sector. Het bedrag van toekenningen in de periode ligt bijvoorbeeld in de detailhandel op 70,7 miljoen euro. De horeca en dienstverlening, overige commerciële dienstverlening en de sector vervoer en logistiek zitten met het bedrag van het voorschot ver boven deze 70 miljoen van de detailhandel.

In totaal zijn er ruim 40.000 aanvragen van NOW-steun voor de zevende periode goedgekeurd.