Belgisch merk Terre Bleue vindt nieuwe eigenaar

Toch nog een nieuw hoofdstuk voor Terre Bleue. Belgische multimerkenwinkel The Fashion Store heeft de merknaam Terre Bleue overgenomen, zo wordt gemeld in een persbericht. Terre Bleue ging recent failliet samen met moederbedrijf Duror Fashion Group.

Terre Bleue is het laatste merk uit het portfolio van Duror Fashion Group dat een nieuwe eigenaar vindt. Recent kwamen Zilton en Gigue ook al in nieuwe Belgische handen.

The Fashion Store geeft aan dat het de intentie is om in de zomer van 2025 de nieuwe collectie van Terre Bleue te presenteren. De precieze invulling voor het merk is er nog niet, zo is te lezen in het persbericht. “We willen trouw blijven aan wie Terre Bleue is en ze vertegenwoordigen”, aldus Mayke Nooteboom, general manager van The Fashion Store. “Daarbij zullen we aandacht besteden aan de typische kenmerken van het merk, de doelgroep, het aanbod, de pasvormen en de kwaliteitsvolle afwerking van de kleding.”

The Fashion Store en Terre Bleue zijn geen vreemden van elkaar. Het merk lag al jaren in de winkels van de multibrandketen. “We betreuren het faillissement van Terre Bleue, omdat vandaag geen enkel ander merk die unieke rol die zij in ons assortiment speelden, kan overnemen.” De positionering van Terre Bleue is dan ook als premium Belgisch merk met verfijnde, comfortabele kleding met een luxe gevoel.

The Fashion Store is opgericht in 2006. De multimerkenboetiek heeft ruim 80 merken in het assortiment. The Fashion Store heeft in totaal 21 winkels verspreid over Vlaanderen.

Nieuwe eigenaar voor Terre Bleue

Met de overname hebben alle merken uit het portfolio van Duror Fashion Group nu een nieuwe eigenaar gevonden. Alle merken zijn bij Belgische bedrijven terechtgekomen.

Zo is modemerk Gigue onderdeel geworden van modebedrijf Castellino uit Harelbeke. Castellino is al de eigenaar van de merken Blue Bay en D-Lux. Het DNA van Gigue zou behouden worden, zo benadrukte het bedrijf ten tijde van de bekendmaking. Zilton vond dan weer een nieuw thuis bij L&V Fashion. De partij is gespecialiseerd in overhemden en krijgt door de overname van Zilton een broekenspecialist erbij. Ook bij Zilton zullen dezelfde waarden en visie worden gehanteerd als voor het faillissement.