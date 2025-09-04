Miljoenenboete: Shein vecht besluit Franse privacywaakhond aan en gaat in beroep

Shein is het niet eens met het besluit van de Franse privacywaakhond CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) en gaat in beroep. Het bedrijf ligt in Frankrijk onder vuur. Er ligt een wetsvoorstel tegen fast fashion, de Franse mededingingsautoriteit (DGCCRF) heeft een boete van 40 miljoen euro opgelegd en nu dreigt er nog een boete van 150 miljoen euro van de CNIL vanwege Sheins cookiebeleid.

“Wij vinden de boete volkomen buitenproportioneel, gezien de aard van de vermeende overtredingen, onze huidige volledige naleving en de proactieve corrigerende maatregelen die we hebben genomen. De hoogte van de boete lijkt erop gericht Shein te straffen in plaats van een eerlijke en evenwichtige toepassing van de regelgeving te weerspiegelen”, aldus Shein in een verklaring aan FashionUnited.

De hele procedure is volgens het e-commerceplatform gekenmerkt door een duidelijke vooringenomenheid. De CNIL zou verschillende inhoudelijke fouten in haar analyse hebben erkend, maar geen van deze erkenningen heeft de uiteindelijke uitkomst veranderd. Dit bevestigt volgens Shein dat de beslissing al vaststond. “Shein is het recht op een eerlijk proces en een onpartijdige hoorzitting ontzegd.”

“Sinds augustus 2023 werken we actief samen met de CNIL en hebben we al onze procedures op het gebied van gegevensbescherming aanzienlijk verbeterd. Desondanks hebben we nooit een waarschuwing ontvangen. De procedure is direct gestart met een formele kennisgeving, wat duidelijk in strijd is met de gebruikelijke regelgeving.”

“We vragen om een op feiten gebaseerde aanpak van regelgeving die in overeenstemming is met de rechtsbeginselen”, besluit de verklaring.