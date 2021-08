Miljoeneninvesteringen: Deze bedrijven haalde flinke kapitaalinjecties binnen

Dat in de modewereld veel geld om gaat, dat zal niet als een verbazing komen. De industrie vereist vaak flinke investeringen van bedrijven om door te kunnen pakken. Niet voor niets komen financieringsrondes en kapitaalinjecties dan ook regelmatig voor. Van 1,5 miljard dollar tot miljoenen euro’s: deze bedrijven hebben dit jaar flinke bedragen opgehaald.

1,5 miljard dollar: Het Turkse e-commerce platform Trendyol

Vers van de pers is het nieuws vandaag dat Turks e-commerce platform Trendyol een investering van 1,5 miljard dollar (1,2 miljard euro) heeft opgehaald. Trendyol is in Turkije naar eigen zeggen het grootste e-commerce platform en wist eerder al Chinese e-commerce gigant Alibaba als partner en investeerder te strikken. Met het nieuwe kapitaal wil het bedrijf niet alleen groeien in de thuismarkt maar ook een toonaangevende e-tailer worden binnen de EMEA-regio.

665 miljoen euro - Techbedrijf Mollie Payments

Nederlands financiële techbedrijf Mollie Payments haalde eerder dit jaar maar liefst 664 miljoen euro op in een investeringsronde . Het geld wil het bedrijf onder andere inzetten voor het opschalen van het team, namelijk het inhuren van driehonderd nieuwe werknemers. Daarnaast hoopt het bedrijf buiten Europa verder uit te breiden en het productportfolio uit te breiden.

639 miljoen dollar - Betaalbedrijf Klarna

Nog een miljoenenbedrag: Betaalbedrijf Klarna haalt in juni dit jaar 639 miljoen euro, ruim 525 miljoen euro , op in een financieringsronde. Een deel van het opgehaalde kapitaal wordt geïnvesteerd in duurzame initiatieven.

250 miljoen euro - Tweedehands marktplaats Vinted

In mei dit jaar haalt tweedehands marktplaats Vinted 250 miljoen euro op . Het geld wordt onder meer ingezet voor de uitbreiding van het personeelsbestand, expansie naar nieuwe landen binnen en buiten Europa en investeringen in veiligheid, betalingen, verzendingen, infrastructuur en nieuwe product tools en -functies. Kort na de aankondiging van de kapitaalinjectie, maakt Vinted bekend dat het de stap maakt naar Canada.

100 miljoen euro - Outletplatform Otrium

Het van oorsprong Nederlandse outletplatform Otrium haalt in een financieringsronde 100 miljoen euro op. Met het opgehaalde geld hoopt Otrium de uitbreiding in de Verenigde Staten te versnellen, het digitale platform verder te ontwikkelen en nieuwe mensen aan te nemen.

38 miljoen euro - Wholesaleplatform Joor

Halverwege juni kondigt digitaal wholesaleplatform Joor aan dat het 38 miljoen euro heeft opgehaald. Met de financiering wil het bedrijf wereldwijd uitbreiden en innovatie versnellen. Dat het bedrijf wereldwijd wil uitbreiden, betekent niet dat Joor een kleine speler is. Het bedrijf werkt al met ruim 12.500 merken en 325.000 retailers in 144 landen.

30 miljoen euro - Textiel technologie groep Infinited Fiber Company

Dankzij investeringen van onder andere Adidas en Bestseller haalt textielvezel innovator Infinited Fiber Company dit jaar 30 miljoen euro aan vers kapitaal op . De groep is bekend van het ontwikkelen van de Infinna fiber. Het bedrijf gaat de investering onder andere gebruiken ter voorbereiding van de bouw van een nieuwe fabriek in Finland. Daarnaast wil het de komende jaren de productie vergroten.

16,5 miljoen euro - Wholesaleplatform Orderchamp

Online groothandelsplatform ontving eerder dit jaar een investering van 16,5 miljoen euro. Orderchamp wil het geld gebruiken om uit te breiden in Europa en hun missie kracht bij te zetten, aldus het bedrijf destijds in een persbericht. Daarbij wil het bedrijf het internationale merkaanbod vergroten, de digitale inkoopervaring verbeteren en de technologie van het platform doorontwikkelen.

8,4 miljoen euro - E-commerce platform Obsess

Een bijzondere speler in de markt: E-commerce platform Obsess. Het bedrijf ontwikkelt namelijk interactieve virtuele winkel- en shoowroomomgevingen voor internationale mode- en beautymerken. Het bedrijf haalt dit jaar een investering op van 10 miljoen dollar, zo’n 8,4 miljoen euro.

7,6 miljoen euro - Mode technologiebedrijf Ordre Group

Digitaal showroombedrijf Ordre Group krijgt een kapitaalinjectie van 9 miljoen dollar, omgerekend 7,6 miljoen euro. Het nieuwe kapitaal wordt ingezet om het oorspronkelijke multibrand showroom platform te herlanceren en daarnaast Ordre Virtuel uit te breiden.

5 miljoen euro - ChannelEngine

Voor ChannelEngine is dit jaar 5 miljoen euro aan kapitaal weggelegd. Het marktplaats integratieplatform voor gedistribueerde handel stelt merken en retailers in staat hun productaanbiedingen en bestellingen via online verkoopkanalen te beheren en optimaliseren.

Bedrag onbekend - The Fabricant, Goat Group Bringly

Ook kwamen er berichten naar buiten over investeringen in digitaal modebedrijf The Fabricant, sneakerplatform Goat Group en bezorgbedrijf Bringly, maar in deze berichtgeving werd nooit een bedrag genoemd.