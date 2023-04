Minder kleding kopen is voor de consument geen probleem, lenen en delen wel

Minder nieuwe kleding of kleding van duurzamere materialen kopen, en kleding laten repareren. Het gebeurt nog maar weinig, maar consumenten zijn wel bereid dit te gaan doen. En daar boekt Nederland een behoorlijke milieuwinst op, zo blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving naar circulair consumeren.

Voor sommige groepen is de bereidheid om het koopgedrag aan te passen groter dan bij andere. Zo is het veranderpotentieel voor minder nieuwe kleding kopen voor vrouwen en hoger opgeleiden hoger. Dat komt omdat deze groep nu nog veel kleding koopt, maar wel bereid is te minderen, zo staat in het rapport.

‘Consuminderen’, een duurzamer alternatief kopen en repareren lijkt voor de consument geen probleem, maar wanneer het op delen of lenen aankomt, lijkt dit nog een brug te ver. Zelfs als dit niet duurder of lastiger is dan het gangbare alternatief.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat minder dan één procent van de consumenten kleding huurt of leent. Daarnaast blijkt dat een kleine minderheid bereid is om kleding in de toekomst te gaan huren of lenen, in plaats van aan te schaffen.

Wanneer gevraagd wordt of consumenten zelf bereid zijn hun eigen kleding via een platform met vreemden te delen, is het antwoord simpel: nee. Wel geeft een kwart van de consumenten aan kleding te willen delen met vrienden en familie.

Alle bovengenoemde punten kunnen voor een behoorlijke milieuwinst zorgen. Vooral gedrag dat valt onder ‘minder consumeren’ heeft een grote potentiële milieuwinst, zo staat in het rapport. De milieuwinst is wel alleen haalbaar als consumenten daadwerkelijk tot gedragsverandering worden aangezet.