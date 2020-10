MKB Nederland verandert oproep: “Voorkom totale lockdown. Als het kan, werk thuis!’

Belangenorganisatie MKB Nederland verscherpt de oproep die het eerder deed aan Nederland. “Voorkom een totale lockdown. Als het kan, werk thuis!” zo is te lezen in een persbericht.

Diverse ondernemersorganisatie, waaronder MKB Nederland, startte eerder al een campagne met de oproep aan iedereen om zich aan de coronaregels te houden. Met de verscherping die deze week is aangekondigd, past de organisatie de campagne aan. “Als we met elkaar het tij willen keren zullen we écht alles uit de kast moeten trekken. Thuiswerken en het aantal vervoersbewegingen beperken is hiervoor een effectieve maatregel,” aldus VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen in het persbericht. Thijssen realiseert dat het veel van ondernemers en medewerkers vraag, maar door zo min mogelijk ontmoetingen op de werkvloer worden meer besmettingen voorkomen.

Voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhof, vult in het persbericht aan. “In de strijd tegen het virus en ter voorkoming van een totale lockdown is een belangrijke richtlijn. Als thuiswerken niet mogelijk is, vragen wij ondernemers en hun medewerkers om te werken volgens de sectorprotocollen.”