Modebedrijven met sterke prestaties in Q2 2025

Op basis van de verslagen in het tweede kwartaal van 2025 lieten verschillende bedrijven uitzonderlijke prestaties zien. Ze trotseerden de algemene marktuitdagingen door een sterke merkidentiteit, strategische expansie en operationele efficiëntie.

De Nederlandse mode- en retailsector demonstreerde opmerkelijke veerkracht en strategische dynamiek in het tweede kwartaal van 2025. Diverse bedrijven navigeerden succesvol door financiële herstructureringen, waarbij de Nederlandse retailer Shoeby een sterke groeifase en nieuwe winkelopeningen rapporteerde. De vintage-geïnspireerde specialist Topvintage legde een solide basis voor de toekomst door een vergelijkbare overeenkomst af te ronden en een nieuwe investeerder aan te trekken. Strategische expansie was een belangrijk thema, geïllustreerd door de overname van De Lange Menstore in Huizen door herenmode-retailer OFM. en de versterking van het sneakerportfolio van de online groep Etrias door de overname van Sneakerbaas. De Nederlandse discounter Wibra rapporteerde recordresultaten voor zijn boekjaar 2024 met een bruto-omzetstijging van 22.7 procent tot 286 miljoen euro, terwijl schoenenretailer VanHaren stabiele groei handhaafde met plannen voor verdere uitbreiding.

Innovatie dreef ook de vooruitgang, zoals blijkt uit de lancering van een nieuw AI-gestuurd magazijn door online outlet Otrium om de efficiëntie te verhogen. Daarnaast was er een duidelijke focus op duurzaamheid, aangezien de Nederlandse merken 10Days, Yumeko en Butcher of Blue allemaal met succes de B Corp-certificering behaalden, wat een engagement onderstreept om winst en doel in evenwicht te brengen in een uitdagende markt.

Internationale winnaars in schoenen en athleisure

De sector van atletische en comfortabele schoenen was een constante lichtpuntje, met verschillende merken die een aanzienlijke groei met dubbele cijfers rapporteerden.

Deckers Brands: Het bedrijf leverde een uitzonderlijk boekjaar 2025 af, met een netto-omzet die met 16,3 procent steeg tot 4,99 miljard dollar. Deze prestatie werd gedreven door de fenomenale groei van de merken Hoka (stijging van 23,6 procent) en UGG (stijging van 13,1 procent). Het momentum zette zich voort in het eerste kwartaal van boekjaar 2026 met een stijging van de netto-omzet met 16,9 procent.

Amer Sports, Inc.: Het moederbedrijf van Arc'teryx, Salomon en Wilson rapporteerde een robuuste omzetstijging van 23 procent tot 1,24 miljard dollar in het tweede kwartaal. De winstgevendheid kreeg een flinke impuls, met een stijging van de aangepaste bedrijfswinst met 130 procent, waardoor het bedrijf zijn vooruitzichten voor het hele jaar verhoogde.

Wolverine World Wide, Inc.: De schoenenleverancier kondigde een verrassend sterke groei in het tweede kwartaal aan, met een geconsolideerde omzet die met 11,5 procent steeg tot 474,2 miljoen dollar. De stijging werd aangewakkerd door een groei met dubbele cijfers bij de kernmerken Merrell (stijging van 10,7 procent) en Saucony (stijging van 41,5 procent), wat de winst per aandeel meer dan verdubbelde.

On Holding AG: Het Zwitserse sportkledingmerk zette zijn snelle opmars voort en rapporteerde een omzetstijging van 32 procent tot 749 miljoen Zwitserse frank in het tweede kwartaal. Ondanks een nettoverlies als gevolg van negatieve valuta-effecten verhoogde het bedrijf zijn jaarlijkse omzetverwachting op basis van sterke operationele prestaties en vraag.

Veerkrachtige luxe- en premiummerken

Terwijl de bredere luxemarkt met tegenwind te maken kreeg, onderscheidden verschillende merken zich met sterke resultaten, vaak gedreven door een duidelijke merkvisie en een loyaal klantenbestand.

Hermès International S.A.: Het Franse luxehuis bleef de sector overtreffen en rapporteerde een omzetstijging van zeven procent in de eerste helft van het jaar. De regio Amerika groeide met 6,3 procent in het tweede kwartaal, waarmee het bedrijf veerkracht toonde, zelfs na de implementatie van prijsverhogingen om de Amerikaanse tarieven te compenseren.

Brunello Cucinelli S.p.A.: Het Italiaanse luxemerk rapporteerde een omzetstijging van 10,2 procent voor de eerste helft van 2025 tot 684 miljoen euro. Het bedrijf bevestigde zijn prognose voor een omzetgroei van tien procent voor het hele jaar, daarbij verwijzend naar sterke prestaties in alle geografische gebieden.

Prada Group: De groepsomzet steeg in de eerste helft van 2025 met negen procent tot 2,74 miljard euro. Deze groei werd overwegend gedreven door het merk Miu Miu, dat een opmerkelijke jaarlijkse stijging van 49 procent in de retailomzet liet zien, waarmee de sterke band met jongere consumenten werd benadrukt.

De groepsomzet steeg in de eerste helft van 2025 met negen procent tot 2,74 miljard euro. Deze groei werd overwegend gedreven door het merk , dat een opmerkelijke jaarlijkse stijging van 49 procent in de retailomzet liet zien, waarmee de sterke band met jongere consumenten werd benadrukt. Tapestry, Inc.: De groep overtrof de verwachtingen in het vierde kwartaal, met een omzetstijging van acht procent tot 1,72 miljard dollar, gedreven door een sterke stijging van veertien procent bij het vlaggenschipmerk Coach. Ondanks een nettoverlies als gevolg van eenmalige lasten zorgden de operationele prestaties van het bedrijf voor een positieve vooruitzichten voor het komende boekjaar.

Leiders in waarde en toegankelijke mode

In een omgeving van voorzichtige consumentenbestedingen presteerden bedrijven met een sterke waardepropositie goed.

Inditex Group: Voor het boekjaar 2024 rapporteerde de Spaanse modegigant een recordomzet van 38,63 miljard euro (stijging van 7,46 procent) en een nettowinst van 5,87 miljard euro (stijging van 8,93 procent), waarmee de aanhoudende marktdominantie werd aangetoond, ondanks een afvlakking van de groeisnelheid.

Fast Retailing Co. Ltd.: Het moederbedrijf van Uniqlo bevestigde zijn recordjaarprognoses na een omzetstijging van 10,6 procent tot 2,62 biljoen Japanse yen over de eerste negen maanden van zijn boekjaar. De nettowinst groeide met 8,4 procent, gedreven door sterke internationale prestaties.

TJX Companies Inc.: De discountretailer rapporteerde een omzetstijging van vijf procent tot 13,1 miljard dollar in het eerste kwartaal, waarbij de like-for-like-omzet met drie procent groeide, waarmee de kracht van het discountretailmodel werd onderstreept.

Direct-to-consumer en nichesuccessen

Verschillende merken toonden de kracht aan van een gerichte direct-to-consumer-strategie en een sterke community-betrokkenheid.

Adanola: Het Britse athleisure-merk heeft een aanzienlijke minderheidsinvestering van Story3 Capital Partners binnengehaald, waarmee het bedrijf werd gewaardeerd op 530 miljoen dollar. Dit weerspiegelt de snelle aantrekkingskracht en het virale succes, met name in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Footasylum: Voor boekjaar 2025 rapporteerde de Britse retailer een omzetstijging van 9,4 procent tot 349,5 miljoen pond. De winstgevendheid verbeterde aanzienlijk, met een winst vóór belastingen die met 188 procent steeg, gedreven door een sterke groei van de exclusieve merken en het omnichannel-model.

Seasalt: Het Cornish lifestylemerk rapporteerde een omzetstijging van dertien procent tot 150 miljoen pond voor boekjaar 2024, met groei in alle kanalen. De internationale omzet was een belangrijke drijfveer en vertegenwoordigt nu elf procent van de totale omzet.

Het Cornish lifestylemerk rapporteerde een omzetstijging van dertien procent tot 150 miljoen pond voor boekjaar 2024, met groei in alle kanalen. De internationale omzet was een belangrijke drijfveer en vertegenwoordigt nu elf procent van de totale omzet. SportsShoes.com: De online hardloopspecialist rapporteerde een omzetstijging van vier procent tot 93,3 miljoen pond voor zijn boekjaar, met een stijging van 13,3 procent van de EBITDA, en schreef zijn succes toe aan digitale innovatie en een sterke band met de hardloopgemeenschap.