Modeconcern SMCP zakt in de rode cijfers door tegenvallende prestaties in China

In 2024 daalde de omzet van de groep met 1,5 procent tot 1,2 miljard euro, aldus het bedrijf in een verklaring die donderdag werd gepubliceerd.

In drie van de vier regio's waar de groep aanwezig is, groeide de business (plus 1,1 procent in Frankrijk, plus 3,7 procent in Europa - exclusief Frankrijk -, het Midden-Oosten en Afrika en plus 5,4 procent in Amerika). In Azië-Pacific daalde de winkelomzet echter met 18,5 procent.

"Als we de prestaties in China isoleren, zien we over het hele jaar een positieve prestatie, en zelfs een nog positievere in het vierde kwartaal", vertelde CEO Isabelle Guichot aan AFP.

In deze periode steeg de omzet met 1,9 procent en met 4,7 procent exclusief de Chinese markt.

SMCP werkt al enkele jaren aan de optimalisatie van haar winkelnetwerk en sloot in 2024 80 eigen vestigingen, waaronder 65 in China.

"De Chinese consumptie zal de komende jaren niet meer dezelfde zijn, we hadden waarschijnlijk een te groot netwerk (...) dat we hebben aangepast aan het potentieel van de Chinese markt", legde mevrouw Guichot uit.

Qua merken doet Sandro het het beste met een stabiele omzet (plus 0,6 procent), gevolgd door Maje (min 0,9 procent). De gezamenlijke omzet van Claudie Pierlot en Fursac daalde met 11 procent.

"In een verslechterde omgeving doen de meest mondiale merken, de krachtigere merken met een bredere geografische aanwezigheid, het beter", merkte Isabelle Guichot op. Vooral Fursac, dat "meer gericht is op Frankrijk", leed onder de periode van de Olympische Spelen in Parijs, aldus de algemeen directeur.

"Voor ons was het een belangrijk overgangsjaar, in een situatie die complex blijft en waar we best trots op zijn, omdat we de kracht van onze groep hebben laten zien", voegde ze eraan toe, verwijzend naar de daling van 49 miljoen euro van de schuld van de groep, tot 237 miljoen euro eind 2024.

SMCP is aanwezig in 49 landen, met een netwerk van meer dan 1.600 winkels wereldwijd.