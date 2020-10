Modehuizen van LVMH behalen omzetplus in Q3 ondanks pandemie

Een opmerkelijk resultaat: ondanks de pandemie behaalde de modetak van luxe gigant LVMH een omzetplus van 12 procent in het derde kwartaal. Alle andere bedrijfstakken van LVMH hadden nog te maken met een (lichte) omzetdaling, maar mode wist een stijging ten opzichte van vorig jaar te bewerkstelligen.

Over de span van negen maanden van het huidige financiële boekjaar, heeft de modetak nog steeds te maken met een omzetdaling van 11 procent. LVMH stipt in het kwartaalverslag aan dat vooral Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi en Loewe goede resultaten hebben behaald in het kwartaal. Dit is echter wel de kleinste daling van alle takken van de luxe gigant. LVMH behaalde in het derde kwartaal over het gehele bedrijf een omzetdaling van 7 procent, een positiever resultaat dan verwacht, zo meldt het bedrijf in het kwartaalverslag. Over de eerste drie kwartalen lag de omzet van LVMH 21 procent lager dan het voorgaande boekjaar.

Omzetcijfers voor het derde kwartaal worden echt niet exact genoemd door LVMH. Alleen de cijfers voor de eerste negen maanden van het boekjaar worden genoemd. Het bedrijf behaalde in totaal een omzet van 30,3 miljard euro. De modetak van het bedrijf behaalde een omzet van 13,9 miljard euro tot nu toe.