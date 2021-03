Modelabel Humanoid failliet, onderdelen maken doorstart

Het Nederlandse modemerk Humanoid is failliet. Het faillissement werd vorige week uitgesproken over het merk en het moederbedrijf Alux, zo blijkt uit Faillissementsdossier. Het gaat om de bedrijven Ateliersh B.V. en Alux Holding B.V.

Humanoid is een Nederlands slow fashion merk en werd in de jaren tachtig als Atelier Humanoid opgericht door een collectief van kunstenaars in Arnhem. In september van 2015 krijgt Humanoid een kapitaalinjectie van Vendis Capital. Met de investering wil het modelabel een nieuw groeifase in stappen. CEO Hans Boelens stapt op dat moment op. In mei 2019 stapt het laatste lid van het oorspronkelijke collectie, Sandra Harmsen, op bij het merk.

Punklabel Humanoid failliet

RTL meldt dat het eigen vermogen van Humanoid eind 2019 al negatief was en het bedrijf in 2020 niet voldeed aan de voorwaarden van de bank voor financiering. Dit zou blijken uit de laatst gedeponeerde jaarrekening van het merk. Marketing manager Daan Berkhoff meldt tegen het nieuwsplatform dat Vendis Capital geen nieuw geld in Humanoid wilde steken en de bank het krediet heeft opgezegd. De bank stelde eveneens een taxateur aan om activa te verkopen. Dankzij de verkoop van diverse activa kan Humanoid gedeeltelijk doorstarten, zo meldt Berkhoff tegen RTL. Het merk probeert het aantal gedupeerden te beperken en zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

FashionUnited heeft contact gezocht met Humanoid voor verdere informatie. Dit artikel wordt aangevuld waar nodig.