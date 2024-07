Modemerk Marc Jacobs en rockband Nirvana bereiken akkoord na jarenlange dispute over smileylogo

Marc Jacobs, kunstenaar Robert Fisher en rockband Nirvana hebben een akkoord bereikt in een rechtszaak over de rechten op het 'smiley'-logo, zo blijkt uit een document dat op 9 juli door de federale rechtbank in Californië is gepubliceerd.

Nirvana vs. Marc Jacobs: Na jarenlange dispute akkoord bereikt

Het geschil begon in 2018. Nirvana, een van de bestverkopende Amerikaanse bands aller tijden, klaagde Marc Jacobs aan vanwege het gebruik van het logo in de "Bootleg Redux Grunge"-kledingcollectie. Het gaat om een grof getekend gezicht met doorgestreepte ogen en een tong-uit-glimlach - volgens Nirvana is dit "vrijwel identiek" aan het logo dat volgens hen door de overleden leadzanger Kurt Cobain is ontworpen.

Marc Jacobs reageerde in 2019 dat het bedrijf achter de band, Nirvana LLC, geen afdwingbare rechten op het logo had.

In 2020 sloot kunstenaar Fisher zich bij de zaak aan. Hij beweerde in 1991 het smileygezichtslogo voor de band te hebben ontworpen toen hij als art director werkte voor het platenlabel Geffen Records. De Amerikaanse rechter John Kronstadt zei in 2023 dat Geffen, en niet Fisher, eigenaar zou zijn van het logo als Fisher het had gemaakt. Hij besloot echter niet of het logo door Cobain of Fisher was gemaakt, maar liet de zaak over aan een bemiddelaar.

Volgens het document van 9 juli hebben de partijen de voorstellen van de bemiddelaar om hun dispute op te lossen geaccepteerd. Dit betekent dat zij binnen 21 dagen een schikkingsvoorstel zullen afronden. Verdere details over wat het akkoord inhoudt zijn niet duidelijk.