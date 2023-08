Modemerken Cassis en Paprika halen 10 miljoen op voor internationale expansie

Belgische modemerken Cassis en Paprika hebben een kapitaalinjectie gekregen, zo meldt De Tijd. Paprika is ook het moederbedrijf van het Nederlandse merk Promiss. Het gaat om een investering van 10 miljoen euro. Het geld is opgehaald bij investeringsfonds Wallonie Entreprendre en bij aandeelhouders Jacques Hayez en Mitiska.

Wallonie Entreprendre is een investeringsfonds van de Waalse overheid. Het fonds heeft als doel Waalse bedrijven te ondersteunen. Door de investering wordt het fonds nu ook aandeelhouder, zo vertelt CEO Geoffrey Baudts aan De Tijd. Wallonie Entreprendre wordt een van de drie grote aandeelhouders, maar zal geen meerderheid hebben.

De 10 miljoen moet de weg vrij maken voor investeringen ‘in winstgevende groei’. Zo wil het de winkels stabiel houden in België, Luxemburg en Nederland. De merken hebben samen 75 winkels in België en Luxemburg en 25 in Nederland. De groei zit vooral in Frankrijk en Duitsland, aldus de CEO tegen de Belgische krant. Een aantal jaar geleden had het bedrijf nog het oog op bijvoorbeeld Zwitserland, Polen en Scandinavië, maar door deze expansieplannen is een streep gezet.

De CEO meldt daarnaast dat dit of volgend boekjaar het bedrijf weer winst moet gaan draaien. Zo worden de prijzen van de producten licht verhoogd, de opgelopen kosten rekende het eerder nog niet door aan klanten. Daarnaast verlaagde het de budgetten voor e-commerce en marketing. Het bedrijf is ook gestopt met gratis levering van bestellingen. Klanten moeten voor een online bestelling gewoon leveringskosten betalen.

Paprika is ook de eigenaar van het Nederlandse merk Promiss. Dit merk nam het in 2020 over na het faillissement van modegroep FNG waar Promiss in het portfolio zat. Promiss wordt niet genoemd in het artikel van De Tijd, maar de website van het merk is nog wel operationeel op het moment van schrijven.