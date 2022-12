Moderetailer Duetz en Adam start crowdfunding om te digitaliseren

Het familiebedrijf achter Duetz en Adam Brandstores start een crowdfunding om te investeren in digitalisering, zo staat op de website CrowdAboutNow. De moderetailer wil investeren in technologie die de dienstverlening en service extra persoonlijk maken. Het familiebedrijf wil de fysieke winkels niet minimaliseren, maar combineren met digitale techniek.

“De crowdfunding is voor ons geen noodgreep, maar een bewuste keuze. We willen gas geven naar de toekomst. Geld lenen bij een bank gaat heel stroef en duurt extreem lang”, aldus Pim Duetz, Chief Digital en E-commerce Officer. Duetz ziet de crowdfunding als een kans om betrokkenen te betrekken in de groeiplannen en om de band met vaste klanten te verstevigen.

Duetz telt vier herenmodezaken en één damesmodezaak. De moderetailer nam in 2017 achttien vestigingen en de webshop van Adam over. In beide winkels is de service en persoonlijke aandacht in de mode het geheim. Medewerkers kennen veel klanten bij naam en denken mee over een nieuwe outfit voor naar het werk of voor een speciale gelegenheid, zo staat op de crowdfundpagina. Duetz bevindt zich in het midden-hoog segment en verkoopt modemerken zoals Eduard Dressler, Eton, Gant, Jacob Cöhen, Mason’s, Ralph Lauren en UBR. Adam biedt modemerken zoals Gardeur, Fynch Hatton, Profuomo, State of Art, Tommy Hilfiger en Vanguard aan.

Digitalisering is volgende stap in optimaliseren persoonlijke service volgens Pim Duetz

Toen Duetz vijf jaar geleden Adam overnam, kwam voor het eerst een grote digitale stap kijken: er moest halsoverkop een Enterprise Resource Planning-systeem (ERP-systeem) worden geïntegreerd om de winkels open te kunnen houden. Sindsdien wil Duetz meebewegen met de veranderende wensen van de klanten, schrijft de moderetailer. Alles moet sneller en een deel moet geautomatiseerd worden, kortom: er moet een nieuw ERP-systeem komen. Daarnaast moet de webshop een flinke update krijgen en wil het bedrijf juist de verschillen tussen Adam en Duetz gaan benadrukken in de marketingstrategie. Verder wordt geïnvesteerd in nieuwe software voor onder andere het e-commerceteam en kassa’s, en verduurzaming.

Het bedrijf wordt gerund door familie. De lijntjes zijn kort, zo is te lezen. “Na een analyse en aanscherping van ons beleid, besloten we dat onze klantgerichtheid in de winkels, maar ook online aan een digitale update toe is. Een grote stap, omdat het platform waar nu de winkels en webshops op draaien zowel het kassasysteem, de webshops als het marketingprogramma bevat. Alles ineen dus”, aldus Duetz.

Het is niet de eerste keer dat Duetz een crowdfunding start. In 2018 startte de ondernemer een crowdfunding om ruim twee miljoen euro te steken in de ontwikkeling van de overgenomen Adam-filialen. De plannen waren toen om met het geld een aantal winkels onder handen te nemen en om een nieuwe digitale omgeving voor alle winkels van Adam en Duetz uit te rollen. Toen al, viel er online nog ontzettend veel te verbeteren, vertelde Duetz destijds aan FashionUnited. “We willen een nieuw digitaal platform als antwoord op grote spelers als Zalando. Als we die concurrentie in de toekomst het hoofd willen bieden, zullen we toch dezelfde manier moeten leren werken. We willen de klant zoveel mogelijk keuzes bieden; wanneer, wat en waar.” Het lijkt erop dat Duetz deze ambitie niet uit het oog is verloren en met de huidige crowdfunding steeds een stap verder zet.