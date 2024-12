Moederbedrijf G-Star neemt merkrechten Vera Wang over

WHP Global neemt het intellectueel eigendom van modemerk Vera Wang over. Hiermee komt Vera Wang in hetzelfde portfolio terecht als Nederlands merk G-Star, dat recent een meerderheidsbelang verkocht aan WHP Global.

Oprichter en creatief directeur Vera Wang blijft aan bij haar gelijknamige merk ondanks de deal met WHP Global. Ze wordt daarnaast aandeelhouder van WHP Global, zo is te lezen in het persbericht. Het merk werd in 1990 opgericht en staat bekend om de bruidsmode. Het bedrijf is inmiddels goed voor 700 miljoen dollar aan omzet per jaar, zo wordt gemeld in het bericht. Hoeveel WHP Global neerlegt voor de intellectuele eigendomsrechten van het merk is niet bekend.

Samenvatting WHP Global verwerft de intellectuele eigendomsrechten van Vera Wang.

Vera Wang blijft creatief directeur en wordt aandeelhouder van WHP Global.

De overname versterkt WHP Global's positie in de premium modemarkt.

“Ik ben zo verheugd om deze nieuwe samenwerking met WHP Global aan te kondigen, nu we beginnen aan een ongelooflijk nieuw hoofdstuk voor het merk Vera Wang dat ik meer dan 30 jaar geleden ben begonnen,” aldus Vera Wang, in het persbericht. “WHP Global's vooruitstrevende aanpak sluit perfect aan bij mijn visie voor de toekomst. Samen zullen we grenzen verleggen en gedurfde mogelijkheden verkennen om uit te breiden naar nieuwe categorieën en markten, terwijl we trouw blijven aan de erfenis van tijdloze verfijning en de kenmerkende stijl die VERA WANG definieert.”

WHP Global koopt merkrechten Vera Wang

Voor WHP Global ‘is de acquisitie een belangrijk moment’ omdat het zich verder verankert in de premium mode markt. Het bedrijf heeft al de merken Rag & Bone, Joe’s Jeans en G-Star in het portfolio.

Yehuda Shmidman, Chairman & CEO van WHP Global, voegt toe: “Vera Wang is een legende. Haar naam staat synoniem voor moderniteit, artisticiteit en onberispelijke stijl. We zijn vereerd om samen te werken met Vera Wang en kijken ernaar uit om voort te bouwen op de opmerkelijke nalatenschap van het merk met nieuwe zakelijke kansen over de hele wereld.”