‘Moederbedrijf modemerk Nikkie verkoopt deel aandelen aan Capital A’

N-Brands Holding heeft een nieuwe grootaandeelhouder: private-equitybedrijf Capital A. N-Brands Holding is het moederbedrijf van de modemerken van tv-persoonlijkheid en ontwerper Nikkie Plessen. Capital A en N-Brands Holding hebben eind november om toestemming gevraagd voor de overname aan de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM), zo melden diverse media waaronder het Financieele Dagblad.

De deal is opgezet zodat (internationale) groeiplannen kunnen versnellen, aldus Nikkie Plessen en haar partner Ruben Bontekoe, tegen het FD. N-Brands is het moederbedrijf van de merken Nikkie, kindermodemerk Nik&Nik, Selected by Kate Moss, N Beauty, Fifth House. Ook hintte ze vier jaar geleden op een lijn voor mannen genaamd Sustain, maar deze is nu niet meer vermeld op de website van N-Brands. Ook de Instagram-pagina van Sustain is al twee jaar niet meer actief.

"Een modehuis met al onze eigen merken is natuurlijk waanzinnig. Vrouwen, kinderen, mode liefhebbers, sportfanaten en beauty goeroes, ze kunnen allemaal bij ons terecht voor de nieuwste mode, sport, beauty- en lifestyletrends. We hebben zorgvuldig gekozen voor prachtige panden in de mooiste en meest bruisende steden”, aldus Plessen op de website van N-Brands. In 2012 werd het eerste merk opgericht, Nikkie.

Modebedrijf N-Brands verkoopt gedeelte aandelen aan Capital A

Arne Hamers, partner bij Capital A, zegt N-Brands al een tijdje te volgen, aldus FD op basis van een persverklaring. “We zijn zeer onder de indruk van wat Nikkie en haar team inmiddels hebben neergezet: aansprekende merken in het affordable luxury segment ondersteund door vooraanstaande personalities zoals Kate Moss en Chantal Janzen.” Capital A investeerde al eerder in Mr Marvis en was ook betrokken bij G-Star en Suitsupply.

N-Brands geeft geen openheid over de omzet, maar bedrijven met een omzet hoger dan 30 miljoen euro moeten een overname altijd melden bij ACM, zo weet FD. In het jaarverslag van 2022 staat geen specifieke omzet genoemd, maar is wel te lezen dat het bedrijf een nettowinst van 4,3 miljoen euro behaalde in het boekjaar.