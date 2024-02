Moederbedrijf Perry Sport schreef al jaren tientallen miljoenen verlies

Sports Unlimited Retail leed al diverse jaren verlies, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator. De verliezen werden steeds gecompenseerd door Brits moederbedrijf JD Sports Fashion Plc, maar toen deze in november 2023 besloot dit niet meer te doen, werd door Sports Unlimited Retail het eigen faillissement aangevraagd.

Sports Unlimited Retail is het moederbedrijf van de winkels van Aktiesport, Perry Sport en Sprinter in Nederland. Laatstgenoemde werd in 2023 geïntroduceerd door winkels van Aktiesport en Perry Sport om te bouwen naar de Sprinter-formule. De eenmalige kosten van het ombouwen én een nieuw kassa- en ERP-systeem in combinatie met een terugloop van omzet zorgde ervoor dat het ebitda in het boekjaar 2023 uitkwam op een min van 19 miljoen euro, zo is te lezen in het verslag. Het boekjaar 2023 zou lopen tot en met 31 januari 2024, maar het bedrijf heeft het boekjaar dus niet volgemaakt.

In de voorgaande jaren werden verliezen van 16,4 miljoen, 8,9 miljoen en 18,4 miljoen euro in de boeken geschreven door Sports Unlimited Retail.

Moederbedrijf Aktiesport al lange tijd verliesmakend, terugtrekken JD Group directe aanleiding faillissement

Halverwege januari bleek dat een gedeelte van de winkels die onder Sports Unlimited Retail vallen, worden overgenomen door de Britse Frasers Group. Uiteindelijk zijn een deel van de winkels, de winkelinventaris en de intellectuele eigendomsrechten overgenomen. De werknemers van de winkels die zijn overgenomen krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden.

Perry Sport en Aktiesport werden in 2016 overgenomen door het Britse JD Sports. De bedrijven werden toen overgenomen uit het faillissement van United Sports Group (USG). JD Sports telde voor de twee Nederlandse ketens 26,5 miljoen euro neer. Zowel Perry Sport als Aktiesport werden ondergebracht in een nieuwe dochteronderneming: Sports Unlimited Retail. Deze dochteronderneming werd op zijn beurt weer ondergebracht bij een andere dochteronderneming van JD Sports, namelijk bij Iberian Sports Retail Group S.L. In deze Spaanse groep had JD Sports op dat moment al een meerderheidsbelang en eerder in 2023 kreeg de Britse groep alle aandelen in handen. Dit betekent dat JD Sports via een omweg dus weer de volledige eigenaar was van Perry Sport en Aktiesport.

In de zomer van 2023 werd bekend dat Perry Sport en Aktiesport werden omgebouwd naar de formule Sprinter. Sprinter is een Spaanse zusterketen van de twee sportretailers. In het Nederlandse straatbeeld verscheen dan ook het groen met witte logo van Sprinter. Deze uitrol lijkt recent volbracht te zijn.