Moederbedrijf Versace en Jimmy Choo vermindert nettoverlies in FY2021

Capri Holdings limited, het moederbedrijf van onder andere Versace en Jimmy Choo heeft in het boekjaar een nettoverlies geleden van 63 miljoen dollar (51,5 miljoen euro). Een boekjaar eerder bedroeg het verlies nog 225 miljoen dollar, omgerekend 184 miljoen euro. De omzet nam daarentegen wel met 1,5 miljard dollar af, zo blijkt uit het jaarverslag.

“Wanneer we terugkijken op het fiscale jaar 2021 heeft de covid-19 pandemie een diepgaand effect gehad op de gehele wereld,” aldus John D. Idol, de CEO van Capri Holding Limited, in het verslag. “De ongeziene uitdagingen hebben ons bedrijf en onze industrie getest op manieren die we nooit konden bedenken. Ondanks deze uitdagingen zijn we aangemoedigd door de resultaten van onze drie modehuizen met omzet en winst die boven onze verwachtingen uitkwam. Deze resultaten zijn bewijs van de kracht van onze merken, maar ook van de toewijding, veerkracht en flexibiliteit van het gehele Capri Holdings team.”

1,5 miljard minder omzet voor Capri Holdings Limited in boekjaar 2021

Capri Holdings Limited sloot het boekjaar af met een omzet van 1,2 miljard dollar (981 miljoen euro) in het vierde kwartaal. Dit is ongeveer gelijk aan de omzet in het vierde kwartaal van het boekjaar 2020. De omzet van Versace steeg met 10,3 procent in het kwartaal en kwam uit op 235 miljoen dollar (192,2 miljoen euro). Bij Jimmy Choo kwam de omzet in het kwartaal neer op 124 miljoen dollar (101,4 miljoen euro) door een stijging van 15,9 procent. Michael Kors bracht de meeste omzet op in het kwartaal, 838 miljoen dollar (685,5 miljoen euro) ondanks een daling van 3,9 procent.

Voor het huidige boekjaar, FY 2022, verwacht Capri Holdings Limited ene omzet van 5,1 miljard dollar (4,1 miljard euro). Wanneer dit behaald wordt, is de omzet nog steeds onder het niveau van voor de pandemie. In het boekjaar 2020, dat werd afgesloten werd op 28 maart 2020, kwam de omzet namelijk uit op 5,5 miljard dollar.