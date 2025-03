Moeilijke omstandigheden: Puma verwacht winstdaling in lopend jaar

Het Duitse sportmodebedrijf Puma SE kijkt terughoudend naar het boekjaar 2025. Dat blijkt uit de huidige prognoses, die het bedrijf dinsdagavond in een ad-hocbericht publiceerde. Zwakke cijfers in de Verenigde Staten en China drukten de afgelopen tijd op de bedrijfsontwikkeling.

Het management gaat "uit van aanhoudende geopolitieke spanningen en economische uitdagingen, met name met betrekking tot handelsspanningen en valutavolatiliteit", verklaarde Puma. Voor het gehele jaar wordt daarom slechts een "valuta-gecorrigeerde omzetgroei in het lage tot midden-enkele-cijferpercentage" verwacht.

Bijzondere effecten drukken op bedrijfsresultaat

De operationele winst zal naar verwachting het niveau van vorig jaar niet halen. Voor 2025 voorspelt de sportartikelenfabrikant een gecorrigeerd resultaat voor rente en belastingen (EBIT) van 520 tot 600 miljoen euro. In 2024 bedroeg dit 622 miljoen euro.

Het gerapporteerde EBIT zal, als gevolg van eenmalige lasten in het kader van het begin dit jaar gelanceerde besparingsprogramma "Nextlevel", dat het bedrijf op maximaal 75 miljoen euro raamt, slechts 445 tot 525 miljoen euro bedragen. In het afgelopen boekjaar werden geen bijzondere baten en lasten geboekt.

In het eerste kwartaal drukten zwakke resultaten in de Verenigde Staten en China op de ontwikkeling

Redenen voor de terughoudende vooruitzichten werden geleverd door de bedrijfsontwikkeling sinds de jaarwisseling. Voor het eerste kwartaal voorspelt het management slechts "een valuta-gecorrigeerde omzetgroei in het lage enkelcijferige bereik, lager dan het niveau van vorig jaar". Dit is "voornamelijk te wijten aan een zwakke bedrijfsontwikkeling in de Verenigde Staten en China".

Het gecorrigeerde EBIT zal in het eerste kwartaal naar verwachting dalen tot ongeveer 70 miljoen euro als gevolg van "effecten van de waardering van de voorraden in het voorgaande jaar, een hogere operationele kostenratio en een andere timing van marketinguitgaven". Inclusief de eenmalige lasten zal het gerapporteerde EBIT daarmee "naar verwachting aanzienlijk lager liggen dan het niveau van vorig jaar". In het eerste kwartaal van 2024 bedroeg dit nog 159 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat daalt in het boekjaar 2024 met 7,6 procent

Woensdagochtend presenteerde het bedrijf vervolgens de definitieve resultaten voor het afgelopen boekjaar. Deze boden geen grote verrassingen, aangezien Puma belangrijke kerncijfers al in januari had gepubliceerd.

Over het gehele jaar steeg de omzet met 2,5 procent (valuta-gecorrigeerd plus 4,4 procent) tot 8,82 miljard euro. Hiertoe droegen volgens het bedrijf groei 'in alle regio's, productcategorieën en distributiekanalen' bij.

De brutomarge, die in 2023 46,3 procent bedroeg, steeg tot 47,4 procent. "Negatieve effecten van wisselkoersen en promoties werden meer dan gecompenseerd door een gunstige product- en distributiekanalenmix en door lagere inkoop- en vrachtkosten", verklaarde Puma.

Het EBIT bedroeg 622 miljoen euro en veranderde daarmee slechts minimaal ten opzichte van het voorgaande jaar (plus 0,1 procent). Het concernresultaat daalde 'voornamelijk als gevolg van hogere rentekosten en de stijging van het resultaat voor niet-controlerende belangen' met 7,6 procent tot 281,6 miljoen euro.