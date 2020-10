Moncler S.p.A. ziet omzet met 23 procent teruglopen

Moncler S.p.A. heeft tot nu toe de omzet 23 procent zien teruglopen dit boekjaar. Dit blijkt uit de cijfers die het bedrijf deelt over de eerste negen maanden van het financiële jaar. De omzet bleef daardoor steken op 765,1 miljoen euro.

In de eigen retail liep de omzet het hardste terug, namelijk 27 procent. In dat segment behaalde Moncler S.p.A. een omzet van 502,7 miljoen euro in de eerste negen maanden. In de wholesale daalde de omzet ‘maar’ 14 procent in vergelijking met de eerste drie kwartalen in boekjaar 2019. Het segment leverde een omzet van 262,4 miljoen euro op voor het luxebedrijf.

Moncler S.p.A. kreeg de hardste klap in het thuisland Italië. Daar daalde de omzet met 34 procent in het boekjaar tot nu toe. In geheel Amerika (Noord-, Midden- en Zuid-) daalde de omzet met 29 procent. In Europa (Italië uitgezonderd) daalde de omzet met 21 procent en in de Asia Pacific-regio was de daling het laagst, ‘maar’ 19 procent.