MycoWorks opent kantoor in Parijs voor nauwere samenwerking met Europese luxepartners

Naar aanleiding van de grote vraag van modemerken naar Fine Mycelium™, een materiaal gemaakt van paddenstoelenwortels dat wordt gepresenteerd als een ecologisch en ethisch alternatief voor dierlijk leer, opent de Amerikaanse start-up MycoWorks een kantoor in Parijs (aan de Rue de la Paix), zo kondigt het bedrijf aan door middel van een persbericht.

"MycoWorks heeft veel luxepartners in Europa", legt Matt Scullin, CEO van MycoWorks, uit in de release. “Door middel van aanwezigheid in Parijs kunnen we nauw samenwerken met merken die overgaan tot het op de markt brengen van producten gemaakt met Fine Mycelium.”

"Na de bouw van onze full-scale productiefaciliteit in South Carolina, bevestigt de opening van een kantoor in Parijs de betrokkenheid van MycoWorks in het bieden van persoonlijke ondersteuning aan onze luxepartners," voegt Fred Martel, senior vicepresident verkoop en bedrijfsontwikkeling bij MycoWorks, toe.

De Fine Mycelium-technologie van MycoWorks ontwikkelt mycelium (een eindeloos hernieuwbare wortelstructuur van schimmels) terwijl het groeit, waardoor een materiaal ontstaat dat qua uiterlijk de textuur en kwaliteit van leer nabootst.