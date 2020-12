Mytheresa doet officieel verzoek tot beursgang in de VS

Het moederbedrijf van de Duitse e-tailer Mytheresa, MYT Netherlands Parent B.V., wil de beurs op in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft via een zogenaamd F-1-formulier een beursintroductie aangevraagd bij de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse toezichthouder van effectenbeurzen, zo blijkt uit documentatie van de SEC. Het gaat om een primaire emissie ter waarde van maximaal 150 miljoen dollar (omgerekend 122 miljoen euro).

In november werd al gespeculeerd dat het bedrijf de beurs op zou gaan. Business of Fashion schreef destijds dat Mytheresa met de beursgang tussen de 1 en 1,5 miljard dollar (omgerekend tussen de 847 miljoen en 1,2 miljard euro) hoopt op te halen voor verdere groei. Of dat ook lukt, hangt af van de prestaties die het bedrijf de komende tijd levert.

Het afgelopen jaar toonde Mytheresa sterke groei. In boekjaar 2020, dat eindigde op 30 juni, nam de omzet van Mytheresa met 18,6 procent toe tot 449,5 miljoen euro, zo blijkt uit de SEC-documentatie. Het netto-inkomen van het bedrijf was 6,4 miljoen euro, tegenover 1,7 miljoen euro een jaar eerder. In het eerste kwartaal van boekjaar 2021 behaalde Mytheresa een netto-omzet van 126,4 miljoen euro en een netto-inkomen van 9,6 miljoen euro, tegenover een verlies van 4,3 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Mytheresa is een online internationaal platform voor luxemode. Het verkoopt kleding van merken als Prada, Gucci en Burberry.