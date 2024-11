Na de VS en Duitsland wint Thom Browne ook in de VK van Adidas

Modeontwerper Thom Browne is in de strepenstrijd met Adidas weer als winnaar uit de bus gekomen. De ‘High Court of England and Wales’ heeft Adidas’ claim van handelsmerk schending van tafel geveegd, zo blijkt uit officiële documenten.

Het betekent dat Thom Browne in de Verenigde Staten, Duitsland én het Verenigd Koninkrijk nu van de Duitse sportgigant heeft gewonnen. Het betwiste probleem is het gebruik door Browne van een motief met vier strepen. “De gemiddelde, redelijk opmerkzame, consument die een redelijke hoeveelheid aandacht besteedt, zal het verschil tussen de drie en vier strepen zien”, aldus de rechtbank. Adidas gebruikte juist het argument dat het verschil tussen drie en vier strepen maar moeilijk waarneembaar is.

“David heeft heeft gewonnen van Goliath”, aldus ontwerper Thom Browne over de uitspraak. “Ik ben er trots op dat ik een precedent schep dat hun [ontwerpers wereldwijd, red.] vermogen beschermt om hun eigen handtekeningen te ontwikkelen en hun eigen creatieve verhalen te vertellen op een manier die trouw is aan hun visie.”