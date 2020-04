Nederlanders gaven in 2019 19,3 procent meer uit bij Europese webwinkels over de grens

De uitgaven bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie zijn in 2019 met 19,3 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederlanders gaven in het jaar 1,9 miljard euro uit bij EU-webwinkels over de grens.

Hoewel de stijging significant is, vormt deze omzet maar een klein deel van de totale consumptieve bestedingen van Nederlanders. Nog geen 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelomzet kwam in 2019 bij Europese webwinkels vandaan.

Wat opvalt is dat de cijfers die het CBS noemt een andere indruk geven dan de cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor. Uit de cijfers van laatstgenoemde blijkt namelijk dat 1,1 miljard euro bij webwinkels buiten de Nederlandse grens wordt uitgegeven. Dit getal is dus niet alleen van toepassing op Europese webwinkels, maar op webwinkels wereldwijd. In de Thuiswinkel Markt Monitor gaat het naast producten ook nog om de aankoop van diensten.