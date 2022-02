Nederlands techbedrijf Channable ontvangt 55 miljoen euro in financieringsronde

Channable, Nederlands techbedrijf gespecialiseerd in e-commerce feed management en PPC automatisering, heeft een investering van 55 miljoen euro ontvangen. Dit meldt het bedrijf in een persbericht.

De kapitaalinjectie gaat ingezet worden voor verdere wereldwijde groei van het bedrijf en het ‘zorgt voor een versterkte stimulans binnen R&D, uitbreiding wereldwijde sales activiteiten en extra marketing momentum’. De investeringsronde werd geleid door Partech en bestaande investeerder Peak.

Het doel van Channable is om e-commerce bedrijven te helpen producten en diensten met succes online te adverteren en te verkopen. Op dit moment heeft Channable wereldwijd al meer dan 6.000 klanten. Sinds de oprichting in 2014 door Rob van Nuenen, Stefan Hospes en Robert Kreuzer is het bedrijf uitgegroeid tot een speler met meer dan 170 medewerkers in dienst. Channable is naar eigen zeggen marktleider in de Benelux. Daarnaast is het aan het uitbreiden in Scandinavië, de DACH-regio, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

“De volgende stap is om Channable wereldwijd de nummer 1 e-commerce tooling voor online businesses te maken,” aldus Van Nuenen, in het persbericht. “De groeiende vraag in e-commerce maakt het lastig voor bedrijven om bij te blijven, zeker wanneer ze nog niet over de juiste toolset beschikken. Met deze investering kunnen we online succes voor nog meer bedrijven binnen handbereik brengen, wereldwijd. We zullen blijven bouwen aan onze innovatieve, ready-to-use technologie en streven altijd naar best-in-class support. We zijn trots om zulke partners te hebben als Partech en Peak. Zij brengen voor ons niet alleen de investering met zich mee, maar ook uitgebreide en waardevolle kennis om ons bedrijf naar ‘the next level’ te brengen.”