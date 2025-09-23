Nederlandse consument spendeert meer aan producten in huis - en ze komen vaker uit China

De grootste les uit de monitor van Thuiswinkel voor Q2 2025 en H1 2025 is dat de Nederlandse e-commercemarkt niet statisch is. De Nederlandse consument gaf in het eerste half jaar 17 miljard euro uit aan onlineaankopen. Dat is één procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal onlineaankopen daalde tot 168 miljoen transacties.

Genieten aan huis

Waar tijdens en direct na de coronapandemie jarenlang animo was voor diensten, is voor het eerst sindsdien een flinke dip in bestedingen (min 7 procent) en het aantal aankopen ( min 12 procent) te zien. Aan kaartjes voor evenementen werd bijvoorbeeld 16 procent minder uitgegeven. Uitgaven aan vliegtickets, accommodaties en verzekeringen zakten ook terug.

Terwijl Nederlandse consumenten inleveren op beleving en vrije tijd, zien we juist een opleving in bestedingen aan producten (plus 3 procent meer besteding). Consumenten lijken meer aan huis gekluisterd, met een forse toename aan interieurproducten (plus 19 procent) en voedingsmiddelen aan huis (plus 9 procent). De groei in het eerste halfjaar wordt met name gedragen door een sterk eerste kwartaal.

Waar dan weer minder aan wordt uitgegeven, is media en entertainment met een 15 procent daling, zowel in het eerste als het tweede kwartaal. Na vier relatief stabiele perioden is nu sprake van een terugval. Het product dat daarvoor verantwoordelijk is: boeken.

Meer uit het buitenland

Het aantal online cross-border aankopen groeit met 8 procent tot 21,6 miljoen, terwijl de bestedingen licht dalen. Wederom is die groei met name te danken aan producten (en niet diensten, die ook cross-border een terugval laten zien) waaronder kleding en schoenen, alsook consumentenelektronica en speelgoed.

Nederlandse consumenten kopen steeds vaker bij Chinese webshops met bijna een derde van alle onlineaankopen, terwijl webshops in de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk in verdiensten teruglopen. Zo daalt het aantal aankopen in Amerikaanse webshops van vliegtickets en accommodaties met een derde en IT met bijna de helft. Dat heeft, zoals verwacht, te maken met de prijs, maar bijvoorbeeld ook met snelle levering van Chinese leveranciers.

Later betalen

iDEAL blijft met 70 procent de grootste betaalmethode, al neemt het aandeel licht af ten gunste van onder meer Klarna, de aanbieder van vertraagd betalen, met name bij aankopen in de kledingbranche. Daar wint Klarna terrein met een toename van 23 procent naar 27 procent van de aankopen.