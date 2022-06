Nederlandse economie groeide toch licht in eerste kwartaal 2022

De Nederlandse economie heeft toch een lichte groei doorgemaakt in het eerste kwartaal van 2022, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De economie nam toe met 0,4 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. De groei is vooral toe te schrijven aan de toegenomen consumptie van huishoudens, aldus het CBS.

In een eerder bericht van het CBS uit mei werd nog gemeld dat de Nederlandse economie stabiel bleef in het eerste kwartaal. Uit een tweede berekening, die 85 dagen na de eerste berekening is gedaan, blijkt nu dat de economie toch met 0,4 procent is gegroeid. Daarbij had het CBS nu beschikking over bijkomende informatie.

Ten opzichte van een jaar eerder, lag de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2022 6,7 procent hoger. Dit is iets lager dan in de eerste berekening toen het nog op 7 procent uitkwam.