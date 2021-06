Nederlandse fashion tech startup Lalaland krijgt steun van Google’s Black Founders Fund

Nederlandse startup Lalaland krijgt financiële steun van Google’s Black Founders Fund, zo meldt Google in een persbericht. Lalaland gebruikt kunstmatige intelligentie om digitale personen te creëren voor e-commerce shops voor de kleding- en mode-industrie. Hoeveel financiële steun de start-up ontvangt, is onbekend.

“Onze filosofie is gebaseerd op twee hoofdpijlers: social empowerment en duurzaamheid. We stellen kledingmerken in staat om een realistisch beeld en een grotere diversiteit en inclusiviteit aan fotomodellen te tonen, waardoor consumenten zich kunnen herkennen in de uiterlijke kenmerken van de getoonde modellen,” aldus mede-oprichter en CEO Michael Musandu, in het persbericht. “Ten tweede bestrijden we verspilling, het vernietigen van kleding en helpen we de CO2-uitstoot te verminderen door het aantal retourzendingen met minstens 10% te verlagen. We zijn op een missie om het web een meer diverse plek te maken.”

Musandu voegt toe: “Ik ben zeer vereerd, het geeft een ongelofelijk gevoel. Het toekennen van deze investering zal ons helpen om de missie van Lalaland op het gebied van diversiteit en inclusiviteit te versnellen, en zal mij in staat stellen een cruciale rol te spelen bij het ondersteunen van de zwarte gemeenschap om de kansen voor toekomstige generaties zwarte ondernemers te vergroten. Ik wil graag een netwerk en community van zwarte ondernemers oprichten, om kennis en toegang te delen tot sociaal en financieel kapitaal en de relaties te ontwikkelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de bestuurskamers van toekomstige ondernemingen net zo divers zijn als de markten die we bedienen.”

Google heeft afgelopen oktober het Google for Startups Black Founders Fund aangekondigd. Startups in Europa die door zwarte ondernemers geleid worden kunnen tot 100.000 dollar (ruim 82.000 euro) ontvangen. Het zijn niet-verwaterde beloningen, wat betekent dat bedrijven geen eigen vermogen hoeven in te wisselen voor de financiering en het wordt gekoppeld aan maximaal 120.000 dollar (een kleine 100.000 euro) aan Ad Grants en tot 100.000 dollar aan Cloud credits per startup.