Nederlandse organisaties ondertekenen akkoord voor circulair textiel: 50 procent hergebruik in 2025

De organisaties VHT (Vereniging Herwinning Textiel), NVRD (Nederlandse Vereniging van Reinigings- en Vuilnisdiensten), BKN (Brancheorganisatie Kringloopbedrijven Nederland) en Stichting UPV Textiel zetten een belangrijke stap richting de circulaire transitie van de Nederlandse textielsector: ze ondertekenen een hoofdlijnenakkoord met als doel 50 procent van de in Nederland op de markt gebrachte textiel in 2025 voor hergebruik of recycling voor te bereiden, oplopend naar 75 procent in 2030.

Summary Nederlandse organisaties werken samen aan een hoofdlijnenakkoord om 50 procent van de textiel in 2025 en 75 procent in 2030 te hergebruiken of te recyclen.

De uitdagingen zijn de toename van textiel van lage kwaliteit en de afnemende vraag naar gebruikte kleding.

Inzamel- en sorteerbedrijven kunnen zich registreren bij Stichting UPV Textiel, en er komt een gestandaardiseerd vergoedingensysteem en een campagne om consumenten bewuster te maken van hun rol.

De Nederlandse textielindustrie kampt met diverse uitdagingen. Een belangrijke zorg is de overmatige aanvoer van textiel van lage kwaliteit, voornamelijk afkomstig van ultra-fast fashion merken zoals Shein en Temu. Deze toestroom leidt tot een overschot aan textiel dat moeilijk te verwerken is. Daarnaast ervaren inzamel- en sorteerbedrijven problemen met de afzet van hun voorraad. De vraag naar gebruikte kleding neemt af, waardoor deze bedrijven hun ingezamelde textiel niet kunnen verkopen en hun magazijnen vol raken.

Vanaf vandaag, 16 januari 2025, kunnen inzamel-, sorteer- en recyclingbedrijven zich registreren bij Stichting UPV Textiel om bij te dragen aan doelstellingen die hergebruik en recycling moeten bevorderen. De stichting roept op tot innovaties in vezel-tot-vezel recycling en sortering, met nadruk op nieuwe toepassingen en garens.

De samenwerking richt zich niet alleen op duurzaamheid, maar ook op de financiële en organisatorische zaken. Zo komt er een gestandaardiseerd vergoedingensysteem, waarbij bedrijven die meedoen een voorschot van 10 procent krijgen. Innovatie wordt gestimuleerd door extra vergoedingen voor pilots die gericht zijn op recycling en sortering van textiel in Nederland. Gemeenten krijgen via nieuwe structuren en monitoring inzicht in hoeveel textiel er wordt ingezameld en hoe dit verwerkt wordt.

Het persbericht onderstreept de rol van de consument. De rol van de consument is belangrijk omdat hun aankoopgedrag en keuzes directe invloed hebben op de verduurzaming van de textielketen. Als consumenten zich bewust worden van de impact van hun keuzes, zoals het kiezen voor duurzame en circulaire producten, kunnen ze de vraag naar verantwoorde producten stimuleren. Dit bevordert de overgang naar een circulaire economie, waarin hergebruik en recycling centraal staan. Samen met Stichting UPV Textiel lanceren de organisaties daarom een campagne om consumenten bewust te maken van hun rol in het verduurzamen van de textielketen.