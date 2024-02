Nederlandse startup Mended haalt eerste investeerder binnen

Het duurzame modeplatform Mended heeft zijn eerste investeerder binnengehaald. Dit laat het bedrijf weten aan FashionUnited. Het op vrouwelijke ondernemers ingespeelde Wyseminds ziet potentie in het bedrijf.

Mended is in 2022 opgericht door Agnes Weber en Daan Maasson. Het modeplatform biedt een circulaire service aan voor modemerken. Dit houdt in: het volledig verzorgen van het onderhoud van kleding tot reparaties en dataficering [het verzamelen van data over prestaties en repareerbaarheid van producten, red.]. Het doel: het leven van een kledingstuk zo lang mogelijk waarborgen.

“Onze investeerder zag een belangrijke shift in de markt", aldus medeoprichter Weber. Zonder aan te geven wat de investering inhoudt en hoeveel, deelt ze dat ze door de investering hun visie verder kan stroomlijnen. “Het [de investering, red.] brengt ons dichterbij ons doel om een betere manier te ontwikkelen om kleding in het spel te houden,” aldus Weber.

"Mended bouwt aan een betere manier om kleding in het spel te houden" door middel van reparatie, aanpassingen en wederverkoop. Door samen te werken met modemerken verlengen we de levensduur van kleding en de relatie met de klanten van merken." Credits: Mended

Mended: ‘Onze investeerder zag een belangrijke shift in de markt’

De samenwerking met Wyseminds begon nadat medeoprichter Weber door een vriendin doorverwezen werd naar de investeerder. “Als vrouwelijke oprichter is het best moeilijk om je idee van de grond te krijgen, vooral als het idee compleet tegen het lineaire systeem ingaat," vertelt Weber. De medeoprichter had te maken met wat ze noemt “vrouwspecifieke problemen”. Hier kwam investeerder Wyseminds van pas, die cursussen aanbiedt voor vrouwelijke ondernemers.

Julie Perkins, de oprichter van Wyseminds, deelt een LinkedIn-bericht dat de investering aankondigt: "Een dikke proficiat aan Agnes Weber en Daan Maasson [...] In de wereld van vandaag is het van het grootste belang om onze waardevolle kleding te bewaren en tegelijk de kwaliteit ervan te behouden. Mended begrijpt dit, en hun doelgerichte aanpak vindt diepe weerklank bij zowel merken als consumenten.”

Weber deelt dat het behoud van kleding wellicht wat onwennig klinkt. “In plaats van dat iemand om de week bij je [retailer of merk, red.] koopt, komt de klant bijvoorbeeld na jaren pas terug. Als merk moet je nieuwe manieren bedenken om in contact te komen met je klant,” aldus Weber. De medeoprichter vergelijkt Mended met het bestellen van een cappuccino met havermelk bij in een café. “Voorheen keken mensen je raar aan als je dat bestelt. Nu is het best normaal.”

Mended werkt samen met modemerken die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, zoals Mud Jeans en Kings Of Indigo. Ook werkt het bedrijf samen met lokale kleermakers. Door de investering van Wyseminds, kan Meded zich verder inzetten voor een gestroomlijnde duurzame kledingservice die zich focust op het behoud van kleding.