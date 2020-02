Nederlandse tak Hudson’s Bay sloot af met verlies van 73,8 miljoen euro

De Nederlandse tak van warenhuisketen Hudson’s Bay leed 184 miljoen euro verlies in de drie jaar dat het aanwezig was in Nederland. Zo’n 1.100 schuldeisers hebben nog een schuld van in totaal 50 miljoen euro openstaan. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren, te vinden in het Centraal Insolventieregister.

De Nederlandse tak van Hudson’s Bay werd afgelopen 31 december failliet verklaard. De vijftien filialen van het warenhuis waren toen al dicht. De curatoren gaan nog niet in op de redenen van het faillissement. Wel blijkt dat de Canadese keten in 2017, het jaar waarin het eerste Nederlandse filiaal werd geopend, een verlies van 28,6 miljoen euro leed. Een jaar later bedroeg het verlies 81,4 miljoen euro. De Nederlandse tak sloot 2019 af met een verlies van 73,8 miljoen euro, zo luidt het verslag.

Hudson’s Bay zag de omzet in Nederland wel groeien, van 37,6 miljoen euro in 2017 naar 145,8 miljoen euro in 2018 en naar 179,7 miljoen euro in 2019.

Naast de schuldeisende leveranciers, is Hudson’s Bay nog geld verschuldigd aan de verhuurders van de panden. Het bedrijf betaalde maandelijks bijna 5 miljoen euro aan huur.

In de opheffingsverkoop eind vorig jaar zette Hudson’s Bay nog bijna 23 miljoen euro om.